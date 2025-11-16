PM prende dupla de faccionados por tráfico e apreende porções de super maconha e cocaína

Policiais militares prenderam dois homens, de 25 e 33 anos, por tráfico ilícito de drogas, neste sábado (15.11), em Confresa. Com os suspeitos, foram apreendidas 102 porções de cocaína, pasta base e skunk (super maconha), além de uma quantia de R$539,00 em dinheiro e 37 munições.

A equipe policial recebeu informações de que um homem seria responsável pela comercialização de drogas e intensificou o patrulhamento no bairro Vila 2000. Em determinado momento, os policiais identificaram o suspeito de acordo com as características e realizaram a abordagem.

Durante a abordagem, os militares encontraram uma quantia de R$100 com o homem e uma porção de cocaína. Questionado sobre a droga, o suspeito confirmou ser de sua propriedade e que teria adquirido as substâncias de um membro de uma facção criminosa.

A equipe realizou buscas na residência do suspeito e localizou em uma mochila 17 porções de pasta base e mais 33 porções de cocaína, 37 munições e mais R$439 em dinheiro. Em seguida, policiais se deslocaram ao endereço do segundo suspeito, no bairro Genoveva, e o localizaram no local.

O segundo suspeito confirmou à PM ser o responsável pela distribuição de entorpecentes nos pontos de venda na região. Durante buscas no interior da residência, foram encontradas uma porção de maconha, 50 porções de skunk e material de preparo.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT