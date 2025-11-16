SEGURANÇA
PM prende dupla de faccionados por tráfico e apreende porções de super maconha e cocaína
Policiais militares prenderam dois homens, de 25 e 33 anos, por tráfico ilícito de drogas, neste sábado (15.11), em Confresa. Com os suspeitos, foram apreendidas 102 porções de cocaína, pasta base e skunk (super maconha), além de uma quantia de R$539,00 em dinheiro e 37 munições.
A equipe policial recebeu informações de que um homem seria responsável pela comercialização de drogas e intensificou o patrulhamento no bairro Vila 2000. Em determinado momento, os policiais identificaram o suspeito de acordo com as características e realizaram a abordagem.
Durante a abordagem, os militares encontraram uma quantia de R$100 com o homem e uma porção de cocaína. Questionado sobre a droga, o suspeito confirmou ser de sua propriedade e que teria adquirido as substâncias de um membro de uma facção criminosa.
A equipe realizou buscas na residência do suspeito e localizou em uma mochila 17 porções de pasta base e mais 33 porções de cocaína, 37 munições e mais R$439 em dinheiro. Em seguida, policiais se deslocaram ao endereço do segundo suspeito, no bairro Genoveva, e o localizaram no local.
O segundo suspeito confirmou à PM ser o responsável pela distribuição de entorpecentes nos pontos de venda na região. Durante buscas no interior da residência, foram encontradas uma porção de maconha, 50 porções de skunk e material de preparo.
Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil prende foragido com duas condenações por homicídio
Um homem com dois mandados de prisão por condenação decretados pela Justiça de Rondônia, foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, na sexta-feira (14.11), em Várzea Grande.
O foragido, de 33 anos, vinha sendo procurado por dois crimes de homicídio qualificado, e foi localizado pelos investigadores da Gerência Estadual de Polinter e Capturas, em um lava jato, no bairro São Mateus.
A prisão foi realizada após trabalho integrado entre as duas Polícias Civis, por meio de troca de informações entre a Polinter de Cuiabá e o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondônia.
Condenações
O condenado estava com dois mandados de prisão em aberto, pelo cometimento de dois homicídios qualificados ocorridos na cidade de Vilhena, em Rondônia.
Um dos crimes foi no ano de 2018 contra um mecânico. O homicídio aconteceu após um desentendimento em um balneário. O autor do crime foi condenado a pena de mais de 19 anos de reclusão.
A segunda ordem judicial é decorrente de outra condenação de mais de 10 anos de reclusão, por homicídio qualificado praticado em 2019. A vítima foi a ex-mulher de um amigo do acusado.
Segundo apurado pela Polícia Civil, o homem usava o apelido de “matador”, bem como estava há cerca de seis anos em Mato Grosso tentando esconder-se da Justiça.
Ele também é investigado por envolvimento na morte de outra mulher, atingida por um disparo de arma de fogo na região da cabeça, no ano de 2019, em Vilhena.
Mandados cumpridos
Ao ser surpreendido pelos policiais civis da Polinter, em Várzea Grande, o criminoso foi conduzido para cumprimento dos dois mandados de prisão por condenação.
Após as providências cabíveis, o preso foi encaminhado para audiência de custódia e colocado à disposição do Poder Judiciário.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Rotam prende homem por porte ilegal de arma de fogo, apreende pistola e munições
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tática Móvel (Rotam) do 6º Batalhão prenderam um homem, de 39 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite deste sábado (15.11), em Cáceres. Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380 e 14 munições do mesmo calibre, e uma quantia de R$1.385,00 em dinheiro.
Durante policiamento tático, a equipe policial foi acionada para uma ocorrência de uma briga com dois homens, em um posto de combustível. De acordo com a denúncia, um dos envolvidos estaria armado no local. Os policiais se deslocaram até o endereço e identificaram o suspeito.
Durante a abordagem, a equipe encontrou uma pistola calibre .380 com 14 munições e uma quantia em dinheiro. Questionado sobre a origem da arma de fogo, o homem relatou ter comprado por uma quantia de R$ 5 mil e não soube informar a procedência.
Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
