PM prende dupla por tráfico de drogas e apreende 62 porções de entorpecentes em Cuiabá

Policiais militares do 18º Batalhão recuperaram uma caminhonete L-200 Triton furtada, nesta segunda-feira (28.7) e prenderam um homem, de 33 anos, suspeito por receptação no município de Pontes e Lacerda (445 km de Cuiabá). O crime ocorreu no último dia 5, em Sinop (480 km da Capital).

Conforme informações do boletim de ocorrência, um homem relatou que estacionou o veículo na região central da cidade e esqueceu a chave na ignição. Ao retornar, o carro havia sido furtado.

Já nesta segunda (28), os policiais militares, com apoio do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), receberam novas informações de que o carro furtado foi identificado na Rua Amazônia, em Pontes e Lacerda. As equipes localizaram o suspeito, que relatou ter adquirido o veículo em Sinop, pelo valor de R$ 65 mil.

Em busca veicular, os policiais militares localizaram diversos produtos como caixas de som, cervejas e refrigerantes, que seriam levados para uma região de garimpo, onde o suspeito administra um bar. O homem e o veículo recuperado foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT