PM prende em estacionamento de UPA suspeito de agredir mulher e levá-la para atendimento médico

Policiais militares do 20º Batalhão prenderam nesta sexta-feira (19.01) um homem, de 45 anos, suspeito de violência doméstica contra a mulher dele, de 40 anos, na MT-174, em Juína. A vítima relatou ter sido ameaçada de morte e sofrido tentativa de enforcamento.

Segundo a vítima, o suspeito quase a obrigou a engolir um aparelho de celular.

Os militares foram acionados por uma equipe médica da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), que informou ter dado entrado na unidade uma vítima de violência doméstica. O próprio esposo teria levado a mulher à unidade de saúde e ficado deitado no veículo, que estava no estacionamento.

À PM, a mulher disse que morava com o suspeito em uma propriedade rural localizada a 35 km de Juína.

De acordo com a vítima, o suspeito colocou uma arma de fogo na cintura para tentar intimidar a vítima. A mulher ressaltou que ele possui duas armas de fogo na fazenda e que já tinha sofrido violência doméstica em outras ocasiões.

Durante as ameaças, a mulher passou mal e pediu que a levasse até a unidade de saúde para ser medicada. Após o relato, os militares foram em busca do suspeito e o localizaram no estacionamento da UPA.

O homem foi preso e foi encaminhado à delegacia.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.