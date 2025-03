PM prende em flagrante suspeito de agredir a própria mãe em Sorriso

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira (6.3), por policiais militares do 12º Batalhão, após agredir a própria mãe, de 63 anos, no bairro Bela Vista, no município de Sorriso. O suspeito ainda tentou atear fogo na casa da idosa ao abrir todas as bocas do fogão.

De acordo com boletim de ocorrência, a mãe do suspeito relatou que mora com o filho e, em determinado momento, ele a agrediu com socos nas costas e apertou seus braços, causando algumas lesões. Além disso, o denunciado danificou alguns objetos da casa e quebrou uma porta de vidro da residência.

Ele ainda quebrou um aparelho de som e dois aparelhos celulares, e abriu as bocas do fogão no intuito de vazar gás e atear fogo no imóvel. Enquanto o suspeito fazia isso, a irmã dele chegou na casa e foi ameaçada de morte caso acionasse a Polícia Militar. Após o ataque, ele correu da casa.

Diante das características do homem, os policiais militares intensificaram o policiamento na região, localizaram e abordaram o suspeito em um bar na região. A irmã do suspeito ressaltou que é vizinha dos familiares e possui uma medida protetiva contra o irmão. Ele apresentava uma lesão por ter quebrado a porta de vidro. O homem foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT