PM prende faccionado por tentativa de furto de armas em Tangará da Serra
Policiais militares do 19º Batalhão de Tangará da Serra, prenderam um homem, de 21 anos, na tarde deste domingo (23.11), que foi flagrado tentando furtar uma residência no município. O suspeito, que afirmou ser de facção criminosa, havia separado armas de fogo, munições e outros objetos para levar do imóvel.
A equipe policial foi acionada após denúncia que indicava a presença do suspeito no interior da casa. No endereço, os militares visualizaram o suspeito dentro da residência. O homem tentou fugir, pulando o muro e correndo pelo bairro, mas foi abordado e detido.
Os policiais também notaram que a porta da casa havia sido arrombada. Na garagem havia um veículo Fiat Toro da vítima, com vários objetos que já tinham sido retirados do interior da residência, incluindo armas de fogo e munições.
O suspeito declarou que teria uma dívida com uma facção em Cuiabá, e que a ação criminosa havia sido planejada a mando dos faccionados.
Diante aos fatos, todo o material foi apreendido e entregue a Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra. O suspeito foi encaminhado à delegacia para as demais providências legais.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil deflagra “Operação Desmonte” e cumpre mandados de prisão e busca em Rondonópolis
A Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira (24.11), a operação “Desmonte”, com o objetivo de dar cumprimento a oito mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, em Rondonópolis. As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Criminal da cidade.
A investigação que motivou a ação teve início após o roubo em uma farmácia, ocorrido em 22 de junho de 2025, em Rondonópolis. A partir de diligências e levantamentos, a Polícia Civil identificou suspeitos ligados a uma facção criminosa atuante na região.
A ação, desencadeada pela Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis, culminou em cinco prisões, sendo duas em decorrência dos mandados e outras três em flagrante, por tráfico de drogas, adulteração veicular e posse irregular de arma de fogo.
A operação também resultou na apreensão de uma motocicleta adulterada, entorpecentes, uma arma de fogo, munições e seis aparelhos celulares. Todo o material recolhido será encaminhado à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para análise, dando continuidade às investigações.
Prisões preventivas
Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva contra jovens de 20 e 22 anos, ambos com passagens criminais. Eles responderão por roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, conforme determinação da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis.
Três prisões em flagrante
Durante o cumprimento dos mandados, três pessoas foram presas em flagrante, sendo um homem de 25 anos pelo crime de tráfico de drogas.
Os policiais localizaram porções de substância análoga à maconha dentro do imóvel alvo da diligência. O suspeito foi levado à Derf.
A segunda prisão foi pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, sendo preso um homem de 28 anos. Na ocasião, uma motocicleta Honda/CG 125 Fan foi apreendida. A numeração do motor não correspondia ao modelo original, indicando adulteração, o que levou à prisão do suspeito.
O terceiro homem, de 71 anos, foi preso por posse irregular de arma de fogo. No local da prisão os policiais apreenderam uma espingarda e oito estojos de munição calibre .32. O proprietário do imóvel foi autuado.
Operação Inter Partes
A Operação Inter Partes integra o programa estadual “Tolerância Zero às Facções Criminosas”, do Governo de Mato Grosso. A iniciativa visa desarticular grupos criminosos envolvidos em tráfico de drogas, extorsão, lavagem de dinheiro, roubos e homicídios.
A Polícia Civil reforça que operações como a “Desmonte” seguirão sendo realizadas de forma contínua, fortalecendo o combate ao crime organizado na região.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil prende casal em flagrante por receptação e adulteração de caminhonete de luxo furtada em Cuiabá
Um casal, envolvido em crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, no sábado (22.11), durante a Operação Caminhonete Segura, deflagrada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFVA), em Cuiabá.
O casal foi flagrado em posse de uma caminhonete Toyota Hilux SW4, avaliada em mais de R$ 300 mil, que havia sido furtada na última quinta-feira (20), no Centro de Cuiabá.
Os policiais da DERFVA realizavam diligências para apurar o furto da caminhonete, quando receberam informações de que o veículo estaria escondido em um imóvel, em um bairro da capital.
Em buscas pelo bairro, os policiais conseguiram visualizar uma caminhonete Toyota Hilux SW4 preta, bastante suja, sem placa dianteira e com a placa traseira adulterada. Após inspeção do veículo, foi constatado tratar-se da caminhonete furtada.
No local, os policiais localizaram a mulher, que confessou que o marido era o responsável por levar a caminhonete até a quitinete. O homem, que trabalha em um açougue, foi localizado pela equipe e confessou que recebeu o pagamento de R$ 1 mil pelo transporte do veículo. Diante dos fatos, o casal foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Em audiência de custódia, foi decretada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do suspeito, que permaneceu custodiado. À mulher foi concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1 mil.
Segundo o delegado Raphael Guerra, as investigações prosseguem para identificar e responsabilizar os demais envolvidos, incluindo o autor do furto e o mandante da adulteração.
A Operação Caminhonete Segura tem como objetivo intensificar a recuperação de caminhonetes furtadas ou roubadas na capital, combatendo crimes como receptação, adulteração de sinais identificadores e o desmanche de veículos desse tipo, que têm sido alvos frequentes de grupos criminosos especializados em crimes patrimoniais.
Fonte: Policia Civil MT – MT
