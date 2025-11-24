PM prende faccionado por tentativa de furto de armas em Tangará da Serra

A Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira (24.11), a operação “Desmonte”, com o objetivo de dar cumprimento a oito mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, em Rondonópolis. As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Criminal da cidade.

A investigação que motivou a ação teve início após o roubo em uma farmácia, ocorrido em 22 de junho de 2025, em Rondonópolis. A partir de diligências e levantamentos, a Polícia Civil identificou suspeitos ligados a uma facção criminosa atuante na região.

A ação, desencadeada pela Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis, culminou em cinco prisões, sendo duas em decorrência dos mandados e outras três em flagrante, por tráfico de drogas, adulteração veicular e posse irregular de arma de fogo.

A operação também resultou na apreensão de uma motocicleta adulterada, entorpecentes, uma arma de fogo, munições e seis aparelhos celulares. Todo o material recolhido será encaminhado à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para análise, dando continuidade às investigações.

Prisões preventivas

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva contra jovens de 20 e 22 anos, ambos com passagens criminais. Eles responderão por roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, conforme determinação da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis.

Três prisões em flagrante

Durante o cumprimento dos mandados, três pessoas foram presas em flagrante, sendo um homem de 25 anos pelo crime de tráfico de drogas.

Os policiais localizaram porções de substância análoga à maconha dentro do imóvel alvo da diligência. O suspeito foi levado à Derf.

A segunda prisão foi pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, sendo preso um homem de 28 anos. Na ocasião, uma motocicleta Honda/CG 125 Fan foi apreendida. A numeração do motor não correspondia ao modelo original, indicando adulteração, o que levou à prisão do suspeito.

O terceiro homem, de 71 anos, foi preso por posse irregular de arma de fogo. No local da prisão os policiais apreenderam uma espingarda e oito estojos de munição calibre .32. O proprietário do imóvel foi autuado.

Operação Inter Partes

A Operação Inter Partes integra o programa estadual “Tolerância Zero às Facções Criminosas”, do Governo de Mato Grosso. A iniciativa visa desarticular grupos criminosos envolvidos em tráfico de drogas, extorsão, lavagem de dinheiro, roubos e homicídios.

A Polícia Civil reforça que operações como a “Desmonte” seguirão sendo realizadas de forma contínua, fortalecendo o combate ao crime organizado na região.

Fonte: Policia Civil MT – MT