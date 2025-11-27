SEGURANÇA
PM prende faccionado por tráfico de drogas, apreende simulacro de fuzil e 62 porções de maconha
Policiais militares do 17º Batalhão prenderam um homem faccionado, de 20 anos, por tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (26.11), em Araputanga. Com o suspeito, foram apreendidos um simulacro de fuzil e 62 porções de maconha.
A equipe do Grupo de Apoio (GAP) recebeu denúncia de grande movimentação de usuários e vendas de drogas em uma residência, no bairro Cidade Alta. Diante das informações, os policiais se deslocaram até o endereço e flagraram um homem em atitude suspeita, que tentou fugir para o interior da casa ao ver a presença policial.
Ao ser abordado, o homem jogou quatro porções de maconha no chão. Questionado sobre a droga e o suspeito confirmou a comercialização e que possuía mais quantidades de entorpecentes no interior da residência.
Durante buscas no local, foram encontrados mais dois tabletes e 56 porções de maconha, além de material de preparo. Em um dos cômodos, os policiais ainda localizaram um simulacro de fuzil com três carregadores.
Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado para a delegacia com o material apreendido, para as providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 180 ou para emergência 190.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Empresário envolvido em esquema de furto de energia é preso pela Polícia Civil em São Paulo
O empresário do ramo do agronegócio, envolvido em um esquema sofisticado de furto de energia, teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil, na noite de quarta-feira (26.11), após ser localizado em um hotel de luxo em São Paulo.
O empresário, de 41 anos, era o alvo principal da Operação Ignis Justiça, deflagrada com base em investigações da Delegacia de Lucas do Rio Verde para apurar os crimes de furto de energia, corrupção, estelionato (adulteração do sistema de medidor), fraude processual e corrupção, envolvendo três empresas do investigado.
A operação tinha o objetivo de dar cumprimento a 11 ordens judiciais, sendo oito mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva, uma delas contra o empresário, que não havia sido localizado e era considerado foragido. Três dos mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas empresas do investigado.
A prisão ocorreu, no período da noite, após troca de informações entre as equipes da Delegacia de Lucas do Rio Verde, Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) e Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos de São Paulo (Garra-SP).
Após trabalho integrado entre as equipes, foi possível descobrir que o empresário estava participando de um torneio de Poker, em um hotel de luxo na cidade de São Paulo (SP), onde teve o mandado de prisão cumprido.
Esquema de furto de energia
As investigações apontaram que o grupo criminoso estruturou um sistema altamente elaborado para burlar o consumo real de energia de empresas que possuem grande movimentação financeira.
Entre os envolvidos estava o engenheiro eletricista, responsável pela parte técnica das alterações ilegais, um ex-funcionário terceirizado da concessionária de energia, que usava acesso privilegiado para facilitar as fraudes e o empresário responsável pelas empresas onde ocorriam os furtos.
Durante a apuração dos fatos, foi constatado que o crime foi cometido em continuidade delitiva, ou seja, se estendeu por um período prolongado e não em um único ato isolado. Desta forma, o faturamento que deveria retornar à concessionária e à população estava sendo desviado em benefício privado, alimentando o esquema criminoso.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícias Civil e Militar prendem em flagrante quadrilha que tentou furtar fazenda em Cuiabá
As Polícias Civil e Militar prenderam em flagrante, nessa quarta-feira (26.11), cinco homens, com idades entre 18 e 34 anos, que tentaram invadir uma fazenda, na Rodovia dos Imigrantes, em Cuiabá, usando um veículo furtado.
A tentativa frustrada de crime ocorreu por volta das 01h da madrugada, quando a quadrilha tentou invadir uma propriedade rural utilizando dois veículos, um furgão e uma picape branca, mas foi vista pela equipe de segurança do local e acabou fugindo.
Ao mesmo tempo, um Peugeot Partner que havia sido furtado no dia 14 deste mês em Cuiabá, foi detectado pelo Sistema de Leitura Automática de Pacas (OCS) passando pela Rodovia dos Imigrantes.
Diante disso, equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFVA) e do 10º Batalhão da Polícia Militar realizaram um bloqueio da região e viram dois veículos se aproximarem, um Fiat Strada e um Peugeot Partner.
Foi dada ordem de parada, com sinais sonoros e luminosos, mas ambos desobedeceram e avançaram com os carros em direção aos policiais. Em seguida, um dos suspeitos, condutor do veículo Peugeot, desembarcou com um objeto na mão que aparentava ser uma arma de fogo e apontou para os policiais. Diante disso, as equipes reagiram atirando.
Em seguida, os cinco homens foram presos. Um deles teve ferimentos leves, ocasionados por estilhaços, e foi levado para o Hospital Municipal de Cuiabá, onde recebeu atendimento médico e teve alta em seguida.
Os vigilantes da fazenda que o grupo tentou invadir reconheceram os carros usados pelos suspeitos. Foi encontrado no veículo uma arma falsa, do tipo pistola, confeccionada em ferro, na cor preta, e uma balaclava. Os celulares de todos foram apreendidos.
As investigações da DERFVA apontam que o grupo também está envolvido em ao menos outros três furtos em Cuiabá, inclusive o que o Peugeot Partner recuperado nessa quarta-feira (26.11) foi subtraído.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Sine Cuiabá tem mais de 60 vagas para atendente de balcão sem experiência
Pesquisadora desenvolve linha de cosméticos e investe em marketing para divulgar empreendimento com apoio da Desenvolve MT
Bombeiros resgatam felino jaguarundi em garagem de residência em Cuiabá
Em congresso nacional, prefeito destaca importância da duplicação da BR-163 para o setor agrícola
Prefeito agenda reunião com Sintep para debater aulas de Arte na rede municipal
Segurança
PM prende faccionado por tráfico de drogas, apreende simulacro de fuzil e 62 porções de maconha
Policiais militares do 17º Batalhão prenderam um homem faccionado, de 20 anos, por tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira...
Empresário envolvido em esquema de furto de energia é preso pela Polícia Civil em São Paulo
O empresário do ramo do agronegócio, envolvido em um esquema sofisticado de furto de energia, teve o mandado de prisão...
Polícias Civil e Militar prendem em flagrante quadrilha que tentou furtar fazenda em Cuiabá
As Polícias Civil e Militar prenderam em flagrante, nessa quarta-feira (26.11), cinco homens, com idades entre 18 e 34 anos,...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
JUSTIÇA3 dias atrás
É amanhã! Últimas horas para garantir sua vaga no curso de Letramento Racial e Antirracismo
-
AGRONEGÓCIO3 dias atrás
Porto Nacional vai abrir a colheita da soja, consolidando o Tocantins como força do agro
-
Política6 dias atrás
ALMT amplia ações para prevenção e combate ao câncer de próstata
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde inicia projeto de ampliação do rastreamento de câncer do colo do útero e mama nas regiões Norte e Nordeste do Brasil
-
Saúde5 dias atrás
Dignidade menstrual: cidadãos recebem aviso sobre oferta gratuita de absorventes higiênicos
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Fim do “tarifaço” traz alívio, mas prejuízo acumulado exige mais negociações para o agro
-
Política6 dias atrás
Legislação obriga municipio de Rondonópolis a absorver alunos de convênio com Cáritas
-
CIDADES3 dias atrás
Últimos jogos da 1ª fase da Copa Pasinha CDL de Futsal acontecem essa semana