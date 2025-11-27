PM prende faccionado por tráfico de drogas, apreende simulacro de fuzil e 62 porções de maconha

Policiais militares do 17º Batalhão prenderam um homem faccionado, de 20 anos, por tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (26.11), em Araputanga. Com o suspeito, foram apreendidos um simulacro de fuzil e 62 porções de maconha.

A equipe do Grupo de Apoio (GAP) recebeu denúncia de grande movimentação de usuários e vendas de drogas em uma residência, no bairro Cidade Alta. Diante das informações, os policiais se deslocaram até o endereço e flagraram um homem em atitude suspeita, que tentou fugir para o interior da casa ao ver a presença policial.

Ao ser abordado, o homem jogou quatro porções de maconha no chão. Questionado sobre a droga e o suspeito confirmou a comercialização e que possuía mais quantidades de entorpecentes no interior da residência.

Durante buscas no local, foram encontrados mais dois tabletes e 56 porções de maconha, além de material de preparo. Em um dos cômodos, os policiais ainda localizaram um simulacro de fuzil com três carregadores.

Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado para a delegacia com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

Fonte: PM MT – MT