PM prende faccionados por tráfico de drogas em boates e motéis no Zero KM

Policiais militares do 1º Batalhão prenderam em flagrante, na madrugada deste domingo (27.4), um homem, de 31 anos, por desacato, ameaça e resistência no bairro Araés, em Cuiabá.

Conforme informações do boletim de ocorrência, as equipes do Grupo de Apoio (GAP) realizavam o abastecimento da viatura em um posto de combustível na avenida Historiador Rubens de Mendonça, por volta das 01h40, quando o suspeito, em um veículo modelo Volkswagen Jetta preto, fez um gesto obsceno com o dedo médio da mão direita contra a equipe.

Diante da situação, os policiais militares realizaram acompanhamento do veículo acionando os sinais sonoros e luminosos, até o momento da abordagem. Em seguida, as equipes identificaram que haviam cinco pessoas no veículo.

Neste momento, o suspeito, com sinais de embriaguez, se negou a ser abordado, apresentando resistência e proferindo palavras de baixo calão contra os policiais.

Diante das agressões, as equipes utilizaram-se de meios de menor potencial ofensivo (espagidor de pimenta e técnicas de controle e submissão) para conter o suspeito. Neste instante, o indivíduo passou ameaçar as equipes.

Os militares identificaram que o condutor do veículo se tratava de um motorista de aplicativo, que foi acionado para buscar o grupo em uma boate, localizada na Avenida Isaac Póvoas, após uma confusão com o próprio suspeito.

O homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT