PM prende foragido da Justiça por estupro de vulnerável em Nova Xavantina

A Polícia Militar conduziu dois homens e dois adolescentes, membros de facção criminosa, suspeitos no envolvimento do homicídio que vitimou Paola Fernanda Caires de Souza, de 15 anos, nesta segunda-feira (2.6), em Mirassol d’Oeste.

Os suspeitos foram detidos nos municípios de Mirassol d’Oeste e Cáceres. Com eles, foram apreendidas três armas de fogo e uma motocicleta.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu denúncias via 190 sobre uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Jardim São Paulo. No local, os militares encontraram a adolescente com ferimentos decorrentes de arma de fogo e sem sinais de vida.

O namorado da vítima disse aos policiais que eles estavam na frente de uma residência quando um homem se aproximou em uma motocicleta Titan de cor vermelha. Paola teria ido até o suspeito, questionando se ele seria o vendedor de drogas, momento em que o homem sacou uma pistola e efetuou disparos contra a vítima, fugindo em seguida.

As equipes policiais iniciaram diligências pela cidade e receberam informações sobre uma residência usada para ocultação de materiais ilícitos. A motocicleta utilizada no crime estaria escondida no imóvel. No local, os militares visualizaram, por cima de um muro, a presença da moto Titan vermelha.

Foi realizado contato com a dona da residência, que informou que estava alugando o local para duas pessoas. A PM entrou no imóvel e localizou uma maleta, contendo uma pistola de calibre .40 de numeração raspada com uma munição.

Um jovem, de 19 anos, e uma adolescente de 16, identificados como moradores da residência, foram encontrados em seguida e conduzidos para a delegacia de Mirassol d’Oeste para demais esclarecimentos. A arma de fogo e a motocicleta encontradas na casa também foram apreendidas.

Ainda no trabalho de diligências, os setores de inteligência deram informações de que um suspeito de participação em homicídios na região, inclusive da adolescente Paola, havia chegado em uma residência na cidade de Cáceres. Segundo as informações, o homem chegou em um veículo e teria saído da casa em companhia de outra pessoa.

As equipes militares de Cáceres iniciaram buscas pela região informada na denúncia e encontraram os dois suspeitos andando a pé. Ao serem abordados, eles relataram serem membros de uma facção criminosa e que estavam na cidade para cometerem crimes contra integrantes de facções rivais.

Os policiais retornaram até a residência onde a dupla estava e localizaram mais duas armas de fogo, do revólver de calibre .38, com 22 munições para os objetos.

Diante da situação, os dois suspeitos foram conduzidos até a delegacia de Cáceres para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil para demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT