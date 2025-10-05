PM prende homem após agredir a mãe e duas filhas menores de idade em Várzea Grande

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam, na noite deste sábado (4.10), um homem suspeito de agredir a própria mãe, de 73 anos e as duas filhas menores de idade, na região central de Várzea Grande. Uma vizinha das vítimas tentou socorrer a vítima e foi ameaçada de morte pelo denunciado.

Os policiais militares foram acionados por volta das 22 horas, para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais foram informados pela idosa que o suspeito é seu filho e que trabalha em um garimpo. Quando ele retorna à cidade, faz uso de bebidas alcoólicas e fica muito agressivo.

Assim que o homem chegou na casa das vítimas, alegou que iria buscar as suas filhas. As menores, temendo o comportamento do pai, se recusaram acompanhá-lo. Neste momento, o homem passou agredi-las, alegando que a avó queria ficar com elas. Na ocasião, o homem desferiu um golpe com um ventilador na filha de 8 anos.

Com a força do impacto, o objeto quebrou, causando um corte na cabeça e na mão direita da vítima. A filha, de 11 anos, ao tentar defender a irmã, também foi agredida, sendo agarrada pelo pescoço. Ela apresentava lesões no rosto e na região em que foi enforcada.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a mãe do suspeito, ao tentar defender as netas, foi atingida pelo suspeito com um golpe na cabeça. O homem ainda arremessou um jarro de vidro contra a mulher, que conseguiu desviar. Após as agressões, o suspeito saiu com uma faca em mãos, ameaçando atentar contra a própria vida.

Ainda no local, os militares se depararam com uma mulher caída, que tentou socorrer as vítimas. Ela foi ameaçada pelo suspeito, correu, caiu e bateu com a cabeça em uma pedra. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital e Pronto-Socorro.

Os policiais militares encontraram o suspeito escondido em baixo de um colchão. O homem resistiu à tentativa de abordagem, ameaçou os familiares de morte e foi conduzido à delegacia em flagrante.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT