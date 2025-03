PM prende homem com 1,4 mil porções de cocaína e R$ 6,7 mil em dinheiro em Várzea Grande

Um homem, de 38 anos, foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas e corrupção ativa, na noite desta sexta-feira (15.3), em Várzea Grande. O suspeito tentou subornar os policiais militares para não ser preso e, com ele, foram apreendidas 1.447 porções de cocaína e R$ 6,7 mil em dinheiro proveniente do crime.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes da 25ª Cia de PM receberam denúncias sobre uma movimentação suspeita no pátio de um posto de combustível, na Rodovia dos Imigrantes. De acordo com as informações, um homem, circulando em um veículo Gol, estava entregando pacotes para diversas pessoas que passavam pelo local.

Os policiais foram ao local e constataram os fatos. Ao se aproximarem para abordagem ao homem, os militares viram o suspeito arremessando um objeto para fora do carro. Na revista pessoal, a PM encontrou a quantia de R$ 400,00 em dinheiro. Em verificação ao material jogado pelo suspeito, a equipe encontrou 18 porções de cocaína e mais R$ 1 mil.

Questionado sobre a procedência dos materiais encontrados, o homem relatou que adquiriu as drogas e que fazia a venda dos entorpecentes no local. O suspeito também afirmou possuir outras drogas guardadas em uma suposta residência, no bairro Costa Verde.

Os militares foram com o suspeito até a região e o homem começou a apresentar versões desencontradas sobre o verdadeiro endereço de sua casa. O criminoso também ofereceu uma quantia em dinheiro aos policiais para que fosse liberado da ocorrência.

Por fim, o homem revelou que sua residência estava no bairro Água Limpa. A equipe da 25ª Companhia foi ao endereço correto e realizou buscas na casa, sendo localizados mais 1.429 porções de cocaína, cinco balanças de precisão e materiais utilizados no tráfico de drogas. Também na casa, dentro de uma caixa, a PM apreendeu mais R$ 5,3 mil em dinheiro.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT