PM prende homem com 45 porções de drogas e apreende R$ 4,3 mil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Tapurah (435 km de Cuiabá), apreendeu, na noite dessa quinta-feira (29.5), em uma conhecida casa noturna do distrito de Eldorado, uma grande quantidade de drogas, três armas e materiais ligados ao tráfico de drogas. O local é apontado como ponto de tráfico, prostituição e esconderijo de armas de uma facção criminosa.

A investigação teve início após o recebimento de uma denúncia anônima apontando que o local estava sendo usado para comercialização de drogas, além de ser palco de perturbação do sossego, consumo de álcool por menores e prostituição. A denúncia também mencionava que o estabelecimento servia como um possível esconderijo (“paiol”) de uma facção criminosa, onde drogas e armas estariam sendo armazenadas.

Durante a vigilância no entorno do local, os investigadores identificaram a movimentação suspeita de dois homens já conhecidos no meio policial. Ambos foram vistos entrando e saindo da boate com frequência, acompanhados de mulheres que atuavam no local, o que reforçou a suspeita de práticas ilícitas no interior do estabelecimento.

Com base nos indícios, os policiais entraram na boate. Uma mulher se apresentou como gerente do local e informou que já havia sido presa anteriormente por envolvimento com tráfico de drogas. Em revista pessoal em um dos suspeitos, foi encontrada uma porção de maconha.

Durante buscas atrás do balcão, os policiais localizaram um frasco azul, escondido dentro de um engradado de cerveja, contendo 40 pinos de cocaína, 15 pedras de pasta base e 6 porções de maconha.

No quarto da gerente, foi apreendida uma balança de precisão, 12 porções médias de maconha e uma mala com forte odor característico de pasta base, contendo sacolas impregnadas com a droga e quatro pacotes de tamanho considerável de pasta base de cocaína.

As equipes também encontraram, entre a cama e a parede, uma caixa de papelão enrolada em um cobertor, dentro da qual estavam escondidas duas armas longas, uma espingarda calibre 12 e outra de calibre .32, ambas com numeração suprimida. Na mesma caixa, havia ainda uma pistola calibre .380 com carregador, munições de diversos calibres, uma balaclava, vestimenta camuflada e 295 pinos de cocaína.

As características do armamento e do material apreendido coincidem com outra denúncia recebida pela Delegacia de Tapurah, que indicava a existência de um esconderijo de uma facção para preparação de atentados contra grupos rivais e agentes da segurança pública.

Diante do sucesso da ação após a denúncia, o delegado Artur Andrade Almeida reiterou o compromisso da Polícia Civil com o enfrentamento às facções criminosas e solicitou o apoio da população, por meio de denúncias anônimas, que possam auxiliar nas investigações.

Fonte: Policia Civil MT – MT