PM prende homem com porções de cocaína, frascos de lança-perfume e LSD

Fato aconteceu na tarde desta terça-feira (07), em Nossa Senhora do Livramento

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam dois homens e duas mulheres em flagrante por tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (07.02), em Nossa Senhora do Livramento. Na ação, a PM apreendeu 310 porções de pasta base de cocaína, que seriam comercializadas na cidade.

Hallef Oliveira – Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 4º BPM recebeu informações sobre dois suspeitos que estariam com grande quantidade de drogas, em Nossa Senhora do Livramento. Segundo a denúncia, a dupla estaria em uma motocicleta distribuindo os entorpecentes.

Os policiais militares se deslocaram até o município e prontamente encontraram um dos suspeitos com a referida motocicleta denunciada. A equipe se aproximou para abordagem, momento em que o condutor jogou o veículo e correu para dentro de uma residência, largando uma sacola no chão.

A equipe do 4º BPM fez acompanhamento e deteve o suspeito. Em verificação à sacola, os policiais encontraram 80 porções de pasta base de cocaína e uma balança de precisão. Ainda na residência, a PM encontrou uma suspeita, que se apresentou como convivente do suspeito. Com ela, foram localizadas mais 30 porções da mesma droga.

Questionados, a dupla afirmou que estaria guardando as drogas a mando de um terceiro suspeito. Na sequência, os policiais militares se deslocaram até o endereço informado pela dupla detida e encontraram o suspeito, que tentou fugir pulando muros ao visualizar a viatura policial.

Os policiais iniciaram acompanhamento ao homem e o localizaram nos fundos de uma outra casa. O suspeito foi detido e retornou para o seu imóvel. Em buscas pelo local, foram encontradas mais 200 porções de pasta base de cocaína e duas balanças de precisão.

Ainda na casa, uma quarta suspeita foi localizada. Ela se apresentou como esposa do homem detido anteriormente e confessou que ajudaria o marido a embalar o material ilícito para venda.

Diante dos fatos, a Polícia Militar deu voz de prisão a todos os suspeitos detidos e os encaminharam para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.