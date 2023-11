PM prende homem e apreende adolescente e recupera veículo roubado em Sinop

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam um homem de 35 anos e apreenderam um adolescente de 16 anos por roubo, receptação e porte ilegal de arma, na noite desta quarta-feira (29.11), em Sinop. Na ação, a PM recuperou um veículo Ônix que havia sido roubado pela dupla.

Por volta de 20h, a equipe do 11º BPM recebeu denúncias sobre o roubo de um veículo no bairro Residencial Florença. Segundo as informações, os suspeitos teriam chegado ao local armados, renderam o condutor do Ônix preto e anunciaram o roubo.

Em diligências, as equipes do Grupo de Apoio (GAP) do 11º BPM localizaram e abordaram o veículo, com as mesmas características do carro roubado momentos antes, transitando em direção ao centro da cidade.

Com os suspeitos foi localizada uma pistola de calibre .380 carregada com 13 munições. Ainda na abordagem, os policiais identificaram que um dos suspeitos fazia uso de tornozeleira eletrônica, que estava desligada, e que a arma utilizada no crime tinha queixa de furto, registrada em Colíder.

Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Sinop para registro da ocorrência e demais providências. A vítima do roubo também compareceu ao local e fez a recuperação do veículo.

Fonte: Governo MT – MT