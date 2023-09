PM prende homem e apreende arma de fogo, drogas e cestas básicas de organização criminosa

Policiais militares de Nobres prenderam um homem de 32 anos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, na noite desta quarta-feira (27.09). Na ação, a PM apreendeu uma arma de fogo, 11 tabletes e porções de maconha e cocaína e cestas básicas que pertenciam a uma organização criminosa.

A equipe da 1ª Companhia da PM recebeu informações sobre uma residência que seria o ponto de encontro de uma organização criminosa, no bairro São José. Segundo a denúncia, no local havia grande quantidade de drogas e outros materiais ilícitos.

Os policiais montaram um cerco ao redor da residência e flagraram o suspeito chegando ao local. Ao ser detido, o homem confessou envolvimento no tráfico de drogas e na facção criminosa, mas que a residência seria de um comparsa dele, que não estava na cidade.

Nas buscas pelo imóvel, os militares encontraram uma pistola de calibre .380, 11 tabletes e porções de maconha; pinos de cocaína, R$ 1,2 mil em dinheiro e uma balança de precisão.

Também no local foram encontradas 20 cestas básicas e kits de materiais de limpeza. Questionado sobre os materiais, o suspeito afirmou que as cestas eram da própria organização criminosa e que seriam distribuídas para pessoas que tinham ligação com a facção.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia. O suspeito e os materiais apreendidos foram entregues à Polícia Civil.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT