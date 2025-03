PM prende homem em flagrante com armas e 164 munições após enforcar esposa

Policiais militares do 19º Batalhão apreenderam, na noite desta quinta-feira (6.3), quatro armas de fogo e 164 munições de calibres diversos, no bairro Jardim Europa, no município de Tangará da Serra (a 242 km de Cuiabá). Na ação, um homem, de 48 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo.

Os policiais militares foram acionados pela própria vítima, de 47 anos, que relatou ter sido enforcada pelo marido, após chegar de uma caminhada em casa. A mulher ressaltou que o suspeito teria ficado com ciúmes e começou a insinuar que ela teria um relacionamento extraconjungal.

A vítima disse que, após as agressões, ficou escondida no quarto do casal, pois o suspeito possuía diversas armas de fogo e munições no veículo. Diante dos fatos, as equipes intensificaram o policiamento na região e flagraram o homem saindo da residência com o veículo. Ao ser identificado e abordado, o suspeito confessou que teve um desentendimento com a esposa.

Durante busca veicular, os militares localizaram duas espingardas, dois revólveres e uma espingarda de pressão. Além disso, foram encontradas 164 munições de calibres diversos. O suspeito não possuía registro dos armamentos. Ele foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT