PM prende homem em flagrante por violência doméstica e maus-tratos a animais

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam em flagrante um homem de 33 anos pelos crimes de lesão corporal e maus-tratos a animais, na noite deste sábado (15.04), em Rondonópolis. O suspeito foi denunciado por populares após esfaquear dois cachorros, levando os animais à morte.

Por volta de 20h30, a equipe do 5º BPM foi acionada para comparecer ao bairro Cidade Salmen, para verificar a situação onde um homem teria matado dois cachorros de pequeno porte.

No local, os policiais militares encontraram os dois cães sem sinais vitais. Em depoimento, testemunhas afirmaram que o suspeito teria esfaqueado os animais de maneira cruel, na frente de crianças e causando pânico na comunidade.

Em rondas pela região, o suspeito foi encontrado escondido dentro de sua residência. Neste momento, a esposa do criminoso compareceu na casa e afirmou que antes do ato contra os animais, o suspeito teria lhe agredido com puxões de cabelo. A mulher ainda disse que fugiu do local por receio do comportamento agressivo do marido, até a chegada da PM.

Diante da situação, a PM apreendeu a faca utilizada pelo suspeito e deu voz de prisão ao homem pelos referidos crimes. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Rondonópolis para registro do boletim de ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT