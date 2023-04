PM prende homem em flagrante por violência doméstica em Cuiabá

Policiais militares do 24º Batalhão prenderam em flagrante um homem de 28 anos pelo crime de lesão corporal motivado por violência doméstica, em Cuiabá. A ação foi registrada na madrugada deste sábado (22.04).

Por volta de 02h, a equipe do 24º BPM foi acionada via 190 para comparecer a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Pascoal Ramos, onde uma jovem de 23 anos teria dado entrada no local, com múltiplas lesões pelo corpo.

Em depoimento, a vítima relatou que estava em casa quando seu namorado chegou embriagado e começou a lhe agredir com socos, além de ter jogado uma cadeira em sua direção. A mulher estava com escoriações no rosto e no corpo, além de lesões nos braços.

Neste momento, o suspeito chegou na UPA exaltado e procurando pela vítima, realizando novas ameaças contra a jovem. Em seguida, os policiais militares se apresentaram e deram voz de prisão em flagrante ao suspeito.

Diante da situação, o homem foi conduzido para a Central de Flagrantes de Cuiabá, para registro da ocorrência e demais providências. A vítima das agressões precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) devido à gravidade de seus ferimentos.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT