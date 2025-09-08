PM prende homem por agredir esposa e porte ilegal de arma em Vila Bela da Santíssima Trindade

Policiais militares da 2ª Companhia Independente prenderam na noite deste domingo (7.9), um homem suspeito por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo, em Vila Bela de Santíssima Trindade (522 km de Cuiabá). A vítima alegou ter sido agredida pelo próprio marido e o sogro, após uma discussão entre os envolvidos.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher relatou que estava em uma confraternização da família, em uma chácara, ingerindo bebidas alcoólicas, momento em que iniciou uma discussão com o sogro e o marido, devido a dívida de terceiros.

Ela ressaltou que foi agredida com tapas na cara e socorrida pelos cunhados. Em seguida, a vítima se deslocou até a residência e acionou os policiais. Na ocasião, ela entregou uma espingarda calibre 22, que pertence o marido.

O marido da vítima chegou no imóvel logo depois, e questionado sobre a situação, negou as agressões contra a mulher e alegou que não possuía nenhuma arma de fogo. O homem foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou do disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT