PM prende homem por ameaça de morte contra a esposa em Arenápolis

Policiais militares do 14º Comando Regional prenderam um homem, de 37 anos, por ameaça e lesão corporal, na madrugada deste sábado (31.5), em Arenápolis. O suspeito agrediu a esposa com socos no rosto e na boca, além de ter a ameaçado de morte com uma faca.

A equipe policial recebeu a denúncia da irmã da vítima, de 36 anos, que estava sendo violentada pelo marido, no bairro Vila Nova. De imediato, os militares se deslocaram até o endereço.

No local, a equipe localizou o suspeito e a vítima na residência. A mulher relatou à PM que, em determinado momento, o marido começou a agressão com puxões de cabelo, xingamentos e ameaças de morte.

A vítima ressaltou que o suspeito pegou uma faca, colocou em sua barriga e, depois, no pescoço, afirmando ter cometido vários homicídios na cidade de São Paulo.

O suspeito estava com um ferimento na cabeça motivado pela tentativa da irmã de defender a vítima no momento da agressão. O homem xingou e ameaçou os policiais de morte durante a prisão. O suspeito foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT