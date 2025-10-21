SEGURANÇA
PM prende homem por ameaçar a esposa com arma de fogo em Juína
Policiais militares do 20º Batalhão prenderam um homem, de 27 anos, pelos crimes de ameaça e posse irregular de arma de fogo, neste domingo (19.10), em Juína. O suspeito foi preso em flagrante por ameaçar a esposa com uma espingarda. A arma e mais 13 munições foram apreendidas, na ocorrência.
A PM foi acionada pela vítima, também de 27 anos, que denunciou que havia discutido com seu marido e que ele estava lhe ameaçando com uma arma de fogo. Os militares foram ao endereço da denúncia e flagraram o casal discutindo, na frente da residência.
Os policiais fizeram abordagem e a vítima deu mais detalhes da situação, revelando que havia reatado o casamento há cerca de uma semana com o homem e que, na data do fato, o suspeito havia chegado embriagado em casa.
A mulher disse que se recusou a conversar com o homem e se trancou no seu quarto, onde o homem começou a fazer diversas ameaças. Em determinado momento, o homem pegou sua arma de fogo, engatilhou uma munição e teria ameaçado atirar nos cômodos da casa.
A equipe policial fez buscas na casa e localizou a espingarda artesanal adaptada para calibre 22 e 13 munições para o armamento. O suspeito afirmou ser o dono da arma, mas confirmou que não possuía documentação para portar o objeto.
Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a delegacia da cidade, com a arma apreendida, para registro da ocorrência e demais providências necessárias.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Militar detém quadrilha após roubo, tentativa de homicídio e recupera mais de R$ 75 mil
Policiais militares do 1º Pelotão de Alto Garças (365 km de Cuiabá) prenderam, na manhã desta segunda-feira (20.10), dois homens, de 22 e 43 anos, e apreenderam um adolescente, de 16 anos, suspeitos por roubo mediante sequestro, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. As equipes recuperaram R$ 41.139 em espécie e outros R$ 34.353 em cheques.
Conforme o boletim de ocorrência, os policiais militares receberam informações sobre um roubo em andamento, na residência de um proprietário de um supermercado no município. No local, as equipes foram surpreendidas pela quadrilha, que efetuaram disparos de arma de fogo, no momento em que tentavam fugir em um veículo modelo Corsa Classic.
Os policiais militares revidaram à agressão e conseguiram conter os homens. Com eles, foram encontrados uma sacola com os valores em dinheiro, os cheques, um revólver calibre .38, munições, um facão, dois aparelhos celulares, dois bonés, dois chinelos, além de uma nota promissória e 23 cupons de compra.
Já no local da ocorrência, os policiais militares se depararam com uma mulher, de 46 anos, que alegou ter sido agredida com um pedaço de madeira e esfaqueada na região do abdômen. A vítima, ainda, foi obrigada a fazer uma transferência bancária, via Pix, no valor de R$ 5 mil. Ela foi levada para o Hospital Regional de Rondonópolis em estado grave.
Um homem, de 29 anos, também foi esfaqueado na região do pescoço e em uma das pernas. Ele foi socorrido até o Hospital Municipal de Alto Garças. Já uma outra mulher, de 25 anos, apontou que o suspeito de 22 anos teria sido o autor da tentativa de homicídio contra as vítimas. Eles foram conduzidos à delegacia, junto do material apreendido e recuperado, para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil participa de assinatura de termo de cooperação de combate e prevenção aos crimes contra administração pública
A Polícia Civil participou da cerimônia de assinatura do Termo de Cooperação Técnica Interinstitucional, realizada nesta segunda-feira (20.10), em Cuiabá. O ato de solenidade foi realizado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
O acordo estabelecido visa à integração de esforços no combate e prevenção aos crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro, firmado entre o Poder Judiciário, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas, Controladoria-Geral do Estado e Polícia Civil.
O documento foi assinado pela delegada-geral da Polícia CIvil, Daniela Maidel, representando a instituição como um dos órgãos cooperantes em parceria com o Tribunal de Justiça, Comitê Interinstitucional de Defesa do Patrimônio Público, Núcleo de Cooperação Judiciária, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas e Controladoria-Geral do Estado.
No evento o secretário de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, destacou a importância da assinatura do termo.
“Essa iniciativa representa uma integração efetiva entre o Poder Executivo, os órgãos de controle, o Poder Judiciário e demais instituições públicas. Estamos fortalecendo a conexão entre os órgãos públicos com mais agilidade e eficiência no combate à corrupção. Além das ações preventivas, conduzidas em parceria com a Controladoria-Geral do Estado e o Tribunal de Contas, faremos o enfrentamento direto à corrupção, na recuperação de ativos e na proteção do patrimônio público. Com essa união de esforços e a integração entre os poderes, alcançaremos resultados ainda mais expressivos, fortalecendo o trabalho que as instituições já vêm realizando ao longo dos anos”, destacou o secretário coronel Roveri.
Capacitação
Cerca de 20 delegados da Polícia Civil participam do curso “Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para a Recuperação de Ativos e o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – Avançado”, promovido pelo Tribunal de Justiça.
Durante dois dias, 20 e 21 de outubro, em Cuiabá, o curso reunirá autoridades que atuam no assunto e estão aptas a disseminar o conhecimento visando fortalecer as ações de enfrentamento à corrupção e lavagem de dinheiro.
O curso é realizado pelo Tribunal de Justiça, por meio do Comitê Interinstitucional de Defesa do Patrimônio Público e da Escola Superior da Magistratura, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Com informações da SESP-MT
Fonte: Policia Civil MT – MT
