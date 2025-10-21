PM prende homem por ameaçar a esposa com arma de fogo em Juína

Policiais militares do 20º Batalhão prenderam um homem, de 27 anos, pelos crimes de ameaça e posse irregular de arma de fogo, neste domingo (19.10), em Juína. O suspeito foi preso em flagrante por ameaçar a esposa com uma espingarda. A arma e mais 13 munições foram apreendidas, na ocorrência.

A PM foi acionada pela vítima, também de 27 anos, que denunciou que havia discutido com seu marido e que ele estava lhe ameaçando com uma arma de fogo. Os militares foram ao endereço da denúncia e flagraram o casal discutindo, na frente da residência.

Os policiais fizeram abordagem e a vítima deu mais detalhes da situação, revelando que havia reatado o casamento há cerca de uma semana com o homem e que, na data do fato, o suspeito havia chegado embriagado em casa.

A mulher disse que se recusou a conversar com o homem e se trancou no seu quarto, onde o homem começou a fazer diversas ameaças. Em determinado momento, o homem pegou sua arma de fogo, engatilhou uma munição e teria ameaçado atirar nos cômodos da casa.

A equipe policial fez buscas na casa e localizou a espingarda artesanal adaptada para calibre 22 e 13 munições para o armamento. O suspeito afirmou ser o dono da arma, mas confirmou que não possuía documentação para portar o objeto.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a delegacia da cidade, com a arma apreendida, para registro da ocorrência e demais providências necessárias.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT