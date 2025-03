PM prende homem por tentativa de homicídio contra ex-mulher em Arenápolis

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio do Projeto Água Potável, do Programa SER Família Solidário, iniciou a distribuição de 40 mil filtros de água para os 142 municípios de Mato Grosso. A ação tem como objetivo garantir o acesso à água potável para famílias em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a saúde e o bem-estar da população.

A primeira-dama do Estado e idealizadora do Programa SER Família, Virginia Mendes, destacou a importância da iniciativa para melhorar a qualidade de vida das famílias beneficiadas.

“Água potável é um direito fundamental e nosso compromisso é garantir que todas as famílias mato-grossenses tenham acesso a esse recurso essencial. O Projeto Água Potável é uma ação que reflete nosso cuidado e dedicação à população que mais precisa”, enfatizou.

A secretária da Setasc, coronel Grasi Paes, reforçou que a distribuição dos filtros segue um cronograma organizado para atender prioritariamente as famílias em situação de vulnerabilidade.

“Essa entrega tem um impacto direto na saúde das famílias, ajudando a prevenir doenças relacionadas ao consumo de água contaminada. Trabalhamos em parceria com os municípios para garantir que os filtros cheguem rapidamente a quem mais precisa”, destacou a secretária.



Os filtros distribuídos pelo projeto são de alta eficiência e capacidade de filtração, removendo impurezas e microrganismos da água, tornando-a segura para o consumo. A iniciativa beneficia comunidades rurais, quilombolas, indígenas e famílias residentes em regiões de difícil acesso, onde a infraestrutura de saneamento é limitada.

O coordenador de Mobilização Social e Inclusão Socioprodutiva, Paulo Rogério, destacou a importância da distribuição dos filtros para garantir acesso à água potável às famílias em situação de vulnerabilidade.

“Essa é uma ação essencial para melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas, especialmente nas comunidades ribeirinhas e em áreas com dificuldade de acesso à água tratada. Os municípios estão retirando os filtros e serão responsáveis por distribuí-los às famílias que mais precisam, garantindo que esse recurso chegue de forma eficiente e organizada”, ressaltou o coordenador.

O compromisso do Governo de Mato Grosso com a segurança alimentar e hídrica segue firme, garantindo mais qualidade de vida e dignidade às famílias em todo o Estado. As entregas continuarão sendo realizadas conforme o cronograma estabelecido pela Setasc, em colaboração com as prefeituras municipais.

