PM prende homem por tráfico de drogas e apreende 123 porções de entorpecentes

Policiais militares prenderam um homem de 28 anos, suspeito de tráfico ilícito de drogas, na noite desta sexta-feira (26.9), em Cuiabá. Com o suspeito, foram encontradas 123 porções de drogas e uma quantia de R$ 120 em dinheiro.

Durante patrulhamento pela Rua Voluntários da Pátria, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) flagrou dois homens em atitude suspeita, em frente a uma residência. Ao avistarem a viatura, eles fugiram para o interior do imóvel. Em seguida, os policiais entraram no local em busca dos suspeitos.

Durante a busca domiciliar, um dos homens fugiu pelos fundos, pulando o muro, e o outro foi localizado atrás de uma caixa d’água. Na abordagem, foram encontradas dez porções de maconha embaladas para comercialização, além de uma quantia em dinheiro.

Questionado sobre as drogas, o suspeito confirmou serem de sua propriedade e afirmou que havia mais entorpecentes na residência. A equipe localizou, em um dos cômodos, uma porção de pasta base, uma de cocaína e uma sacola contendo 111 porções de maconha.

Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar, em qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, pelos números 190 ou 0800-065-3939.

Fonte: PM MT – MT