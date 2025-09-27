SEGURANÇA
PM prende homem por tráfico de drogas e apreende 123 porções de entorpecentes
Policiais militares prenderam um homem de 28 anos, suspeito de tráfico ilícito de drogas, na noite desta sexta-feira (26.9), em Cuiabá. Com o suspeito, foram encontradas 123 porções de drogas e uma quantia de R$ 120 em dinheiro.
Durante patrulhamento pela Rua Voluntários da Pátria, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) flagrou dois homens em atitude suspeita, em frente a uma residência. Ao avistarem a viatura, eles fugiram para o interior do imóvel. Em seguida, os policiais entraram no local em busca dos suspeitos.
Durante a busca domiciliar, um dos homens fugiu pelos fundos, pulando o muro, e o outro foi localizado atrás de uma caixa d’água. Na abordagem, foram encontradas dez porções de maconha embaladas para comercialização, além de uma quantia em dinheiro.
Questionado sobre as drogas, o suspeito confirmou serem de sua propriedade e afirmou que havia mais entorpecentes na residência. A equipe localizou, em um dos cômodos, uma porção de pasta base, uma de cocaína e uma sacola contendo 111 porções de maconha.
Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá, para as providências que o caso requer.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar, em qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, pelos números 190 ou 0800-065-3939.
Fonte: PM MT – MT
Foragidos por roubo e tráfico de drogas são presos pela Polícia Civil em Rondonópolis
Dois foragidos da Justiça, envolvidos em crimes de roubo e tráfico de drogas, tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil, na sexta-feira (26.9), em ações distintas realizadas pelos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis.
O primeiro foragido preso, de 29 anos, estava com mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, por condenação a 15 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão pelo crime de roubo qualificado.
O caso ocorreu em 21 de fevereiro de 2024, quando o autor, armado com um revólver calibre .38, rendeu três pessoas em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Rio Branco. Na ocasião, foram subtraídos 20 aparelhos celulares, pertencentes tanto à loja quanto aos clientes, além de outros pertences.
O suspeito é reincidente e responde a outros inquéritos em andamento na Derf de Rondonópolis, havendo possibilidade de serem expedidos novos mandados de prisão em seu desfavor.
O segundo mandado de prisão foi cumprido contra um jovem de 22 anos, investigado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ordem judicial de prisão preventiva foi emitida pela 5ª Vara Criminal de Rondonópolis.
Com essas prisões, a Derf de Rondonópolis totaliza quatro pessoas presas em menos de 24 horas, sendo dois capturados na quinta-feira (25) e outros dois nesta sexta-feira (26).
As ações fazem parte da Operação Tolerância Zero, programa estadual de segurança pública que tem como objetivo intensificar o combate às facções criminosas e à criminalidade em geral em Mato Grosso.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar prende homem por atirar em cachorro e apreende armas na zona rural de Canarana
Policiais militares prenderam um homem de 57 anos, suspeito de maus-tratos a animais e porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta sexta-feira (26.9), em Canarana. Com o suspeito, foram encontradas uma espingarda calibre 12, um rifle calibre 22 e dez munições.
A equipe policial recebeu uma denúncia de que um homem havia efetuado disparos contra um cachorro nas proximidades de uma unidade do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) no município.
De imediato, os policiais se deslocaram até o endereço indicado, em uma região de chácaras. Ao chegar no local, os policiais localizaram o homem, que confirmou os disparos contra o animal.
Em relato, o suspeito informou que o cachorro havia abatido mais de dez ovelhas que ele criava no sítio.
Questionado sobre as armas de fogo, o homem afirmou possuir uma espingarda calibre 12, ainda com a documentação irregular, e um rifle calibre 22.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar, em qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, pelos números 190 ou 0800-065-3939.
Fonte: PM MT – MT
