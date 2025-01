PM prende homem por tráfico, recupera veículo e apreende 38 porções de drogas

Policiais militares do 9º Comando Regional prenderam um homem, de 38 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quarta-feira (15.01), em Paranaíta (a 838 km de Cuiabá).

Com o suspeito, foram apreendidas 38 porções de maconha e cocaína, uma quantia de R$194 em espécie e uma moto com registro de furto.

Em patrulhamento pela Operação Tolerância Zero de combate às facções criminosas, a equipe flagrou um homem, em atitude suspeita, conduzindo uma moto sem placa. Durante a abordagem, os policiais verificaram que o veículo tinha um registro de furto, de 2019, em Colíder.

Ainda na ação, os policiais do 4º Pelotão encontraram, no bolso do suspeito, um pino de cocaína, duas porções de maconha, 35 porções análogas à pasta base e uma quantia em dinheiro. O homem possui passagem por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia, junto do material apreendido, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

*Sob supervisão Wellyngton Souza

Fonte: Governo MT – MT