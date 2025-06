PM prende homem por violência doméstica após denúncia do filho

Policiais militares do 18º Batalhão apreenderam, neste sábado (14.6), uma arma de fogo tipo revólver e 25 munições, em um hotel localizado no bairro São José, em Nova Lacerda (533 km de Cuiabá). O armamento pertencia a um homem, de 48 anos, detido em flagrante, por porte ilegal.

Os policiais militares receberam denúncia de que um homem que estava hospedado em Nova Lacerda estaria no município de Conquista d’Oeste (a aproximadamente 10 km), andando armado e proferindo ameaças contra algumas pessoas.

Diante da denúncia, e com as características do suspeito, as equipes intensificaram o policiamento na região e localizaram o suspeito conduzindo um veículo modelo Gol, prata.

Os militares abordaram o suspeito, que não possuía habilitação para dirigir. Questionado sobre a denúncia, o suspeito confessou as informações e relatou que estava com o armamento no hotel.

As equipes se deslocaram até o estabelecimento e localizaram, dentro de uma gaveta, um revólver carregado e 25 munições. O homem se apresentou como CAC, porém não continha nenhuma documentação que comprovasse o registro.

O suspeito e o armamento foram levados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT