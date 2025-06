PM prende homem por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo em zona rural

Policiais militares do 21º Batalhão prenderam, na noite deste sábado (28.6), um homem por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo na zona rural do município de Juara (654 km de Cuiabá). O suspeito ainda teria ameaçado a esposa de morte. As equipes apreenderam um revólver, 15 munições e um punhal.

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima, de 26 anos, acionou os policiais militares do Núcleo de Paranorte, relatando ter sido agredida e ameaçada de morte pelo marido, de 32 anos. A mulher ressaltou que o homem possui uma arma de fogo e que sofre violência doméstica há vários dias.

Após a denúncia, os militares se deslocaram até a propriedade rural onde o casal mora e flagraram o suspeito no terreno. Ao ser questionado sobre a situação, o homem passou a apresentar nervosismo, resistindo à prisão.

Os policiais militares localizaram um revólver calibre 32 escondido no carro junto com diversas munições. O suspeito foi conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

