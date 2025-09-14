SEGURANÇA
PM prende homem que agrediu mulher com taco de sinuca em Alto Boa Vista
Policiais militares prenderam um homem por lesão corporal, no início da manhã deste domingo (14.9), no município de Alto Boa Vista (941 km de Cuiabá). O suspeito desferiu golpes contra a vítima utilizando um taco de sinuca e ainda tentou furtar o estabelecimento.
A equipe policial foi acionada pela vítima, uma mulher de 47 anos, proprietária de um bar, que relatou ter sido agredida por um dos clientes. No local, a mulher informou que estava dormindo quando foi acordada pela irmã, que disse que o suspeito estava tentando pegar à força o dinheiro do caixa.
Ao se levantar para verificar a situação, ela encontrou o homem agressivo e, em seguida, foi agredida com diversos golpes de taco de sinuca. Questionada sobre o motivo da agressão, ela ressaltou que havia proibido ele de fazer o consumo de drogas no bar.
Durante buscas na cidade, os policiais localizaram o suspeito, que tentou fugir ao visualizar a viatura. Ele foi abordado e conduzido em flagrante à delegacia para as providências cabíveis.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar em qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, pelos números 190 ou 0800.065.3939.
Polícia Militar prende três homens suspeitos de estupro de vulnerável em Rosário Oeste
A Polícia Militar prendeu três homens, com idades entre 43 e 61 anos, por estupro de vulnerável, na noite deste sábado (13.9), em Rosário Oeste. Os suspeitos foram presos em flagrante ao cometerem o crime contra uma criança, de cinco anos de idade.
A equipe policial foi acionada pela prima da vítima, que relatou que a criança estava abalada psicologicamente após dois homens a colocarem à força em um veículo e a levarem para uma residência na mesma rua da casa em que mora com os avós.
De imediato, a equipe policial chegou ao local. De acordo com o relato da criança, um dos homens havia tomado banho e permanecia apenas de toalha, enquanto outro consumia bebida alcoólica e tentou obrigá-la a comer uma melancia com uma substância branca.
Os policiais se deslocaram até a residência dos suspeitos e localizaram um dos homens nu, que apresentou resistência à abordagem. Em buscas pelo local, foram encontrados um pedaço de melancia e cinco pacotes de salgadinhos.
Questionado sobre a situação envolvendo o menor, o homem relatou que invadiu a casa em busca das irmãs da vítima e, como não as encontrou, levou o menino à força. A equipe realizou buscas e encontrou outros dois suspeitos do crime.
Diante do flagrante, os três homens foram conduzidos para a delegacia, para as providências cabíveis.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939
Suspeito de tentativa de homicídio é preso pela Polícia Civil em Barra do Garças
A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças prendeu, na sexta-feira (12.9), um homem, de 27 anos, foragido da justiça de Goiás por suspeita de envolvimento em um homicídio.
A prisão ocorreu depois que a Polícia Civil de Goiás entrou em contato com a Derf Barra do Garças solicitando apoio para cumprir o mandado de prisão contra o suspeito de ser um dos autores de uma tentativa de homicídio ocorrido em Senador Canedo (GO).
O crime ocorreu no dia 6 de agosto de 2025, por volta das 11h45, no bairro Jardim Nova Goiânia, em frente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Senador Canedo (GO).
Após uma discussão por telefone, motivada por uma dívida, três suspeitos se reuniram e combinaram o homicídio do suposto devedor. Em seguida, foram até o local e dois deles desceram do carro armados e atiraram várias vezes contra a pessoa que seria alvo do assassinato, que conseguiu esquivar e não ser atingida pelos disparos.
No entanto, um pedestre, de 58 anos, sem qualquer ligação com o conflito e que passava pelo local no momento, foi atingido por dois tiros nas costas. Ele foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Canedo (GO). Em seguida, foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde passou por cirurgia e segue em recuperação.
Após investigações, o homem que dirigia o veículo dos suspeitos foi preso temporariamente, no dia 13 de agosto, em Senador Canedo. Ele confessou a dinâmica da ação criminosa.
As buscas continuaram e foi identificado que o autor dos disparos estava morando em Barra do Garças. Diante disso, a Polícia Civil de Goiás pediu apoio da Polícia Civil de Mato Grosso e o investigado foi preso nessa sexta-feira (12.9).
