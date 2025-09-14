PM prende homem que agrediu mulher com taco de sinuca em Alto Boa Vista

Policiais militares prenderam um homem por lesão corporal, no início da manhã deste domingo (14.9), no município de Alto Boa Vista (941 km de Cuiabá). O suspeito desferiu golpes contra a vítima utilizando um taco de sinuca e ainda tentou furtar o estabelecimento.

A equipe policial foi acionada pela vítima, uma mulher de 47 anos, proprietária de um bar, que relatou ter sido agredida por um dos clientes. No local, a mulher informou que estava dormindo quando foi acordada pela irmã, que disse que o suspeito estava tentando pegar à força o dinheiro do caixa.

Ao se levantar para verificar a situação, ela encontrou o homem agressivo e, em seguida, foi agredida com diversos golpes de taco de sinuca. Questionada sobre o motivo da agressão, ela ressaltou que havia proibido ele de fazer o consumo de drogas no bar.

Durante buscas na cidade, os policiais localizaram o suspeito, que tentou fugir ao visualizar a viatura. Ele foi abordado e conduzido em flagrante à delegacia para as providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar em qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, pelos números 190 ou 0800.065.3939.

