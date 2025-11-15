PM prende homem que comercializava armas de fogo de forma ilegal em Lambari D’Oeste

Policiais militares do 17º Batalhão prenderam um homem de 54 anos, suspeito de porte ilegal de arma de fogo, na noite desta sexta-feira (14.11), em Lambari D’Oeste. Com o suspeito, foram apreendidos um fuzil, uma espingarda, duas carabinas e 39 munições de diversos calibres.

A equipe de militares recebeu informações da agência local de inteligência de que um homem estava comercializando armas de fogo sem autorização na cidade. Os policiais se deslocaram até o endereço informado e identificaram o suspeito.

Ao chegarem ao local, a equipe abordou o suspeito. Questionado sobre a comercialização ilegal, o homem negou qualquer venda de armas. Durante as buscas, a PM localizou em um dos cômodos da residência um fuzil, uma espingarda e duas carabinas, além de uma munição calibre .38, quatro munições calibre .44, 15 munições calibre .36, 19 munições calibre .28 e um pacote contendo chumbo.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, com o material apreendido, para as providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939

Fonte: Governo MT – MT