PM prende homem que mantinha ex-namorada em cárcere privado em Confresa

O Governo de Mato Grosso assinou, nesta sexta-feira (17.10), a ordem de serviço para a instalação de três delegacias especializadas na antiga sede do Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa (Cridac), na Rua Joaquim Murtinho, em Cuiabá.

O espaço vai receber as Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Roubos e Furtos (Derf) e de Repressão a Crimes de Informática (DRCI). O local passará por reforma e restauração. O investimento do Estado é de R$ 9,4 milhões, e a obra será executada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

Para o vice-governador Otaviano Pivetta, a obra vai melhorar as condições de segurança do Centro Histórico da capital. “Este é um patrimônio do Estado que estava abandonado, mas revitalizá-lo é resgatar um pedaço da nossa história. É simbólico estarmos aqui com toda a equipe, que trabalha com a mesma energia e compromisso de sempre. Esse espaço voltará a servir à população com dignidade e marca o início da revitalização desta região histórica da capital”, afirmou.

Conforme a delegada-geral da Polícia Civil, Daniela Maidel, cerca de 150 policiais civis deverão trabalhar no novo prédio. “Será uma obra muito importante para a nossa instituição, que vai proporcionar melhores condições de trabalho e conforto aos nossos profissionais, bem como a toda a população”, destacou.

O prefeito Abilio Junior ressaltou a valorização social que as novas instalações policiais vão proporcionar à região. “Acredito que seja um investimento importante. Primeiro, pela valorização do patrimônio histórico. Segundo, porque vai proporcionar maior segurança à população em geral, pois o local vinha sendo utilizado por pessoas que escolheram o caminho errado da vida. Então, trazer a Polícia Civil para cá vai fazer com que o espaço e seu entorno tenham mais segurança para a população”, avaliou.

A assinatura contou com a presença de demais autoridades civis, políticas e da segurança pública.

Edificação histórica

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) é a responsável pelo planejamento, projeto, acompanhamento e execução da reforma e restauração do prédio, por meio de Termo de Cooperação com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), nos termos do Decreto nº 1.510/2022.

O imóvel, localizado na Rua Joaquim Murtinho, em frente ao Estádio Eurico Gaspar Dutra, conhecido como Dutrinha, em Cuiabá, é do século XIX. Lá funcionou a antiga Cadeia Pública e, posteriormente, o Cridac. A edificação possui características neoclássicas, com pórtico de entrada, frontão triangular e beiral colonial do tipo beira-seveira, e foi toda construída em pedra canga.

Essa parte da edificação, de 638,89 m² de área construída, é tombada como patrimônio histórico de Mato Grosso desde 1984, pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). O imóvel será totalmente restaurado.

Já a outra parte da edificação, com uma área construída de 2.208,28 m², que será reformada e ampliada, é um prédio de alvenaria convencional, que fica em uma área nos fundos do complexo.

(Com informações da assessoria da Seplag)

Fonte: Policia Civil MT – MT