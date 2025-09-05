SEGURANÇA
PM prende idoso por tentativa de estupro, ameaça de morte e lesão corporal contra mulher
Policiais militares prenderam um homem, de 70 anos, por tentativa de estupro, ameaça, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo, na madrugada desta sexta-feira (5.9), em Barra do Bugres. Com o suspeito, foram apreendidas uma espingarda artesanal e 16 munições de calibre .36.
A equipe policial foi acionada pela vítima, que informou ter sofrido uma tentativa de estupro em uma residência no bairro Assarí, e estava escondida em uma região de mata. De imediato, os policiais se deslocaram até o endereço indicado.
Ao chegarem ao local, os militares localizaram a vítima, de 40 anos. A mulher relatou que frequenta a casa do suspeito e que, em determinado momento, ele tentou manter relações sexuais com ela. Em seguida, o homem desferiu um chute em sua cintura, tentou golpeá-la com uma faca e entrou em luta corporal com a vítima, que teve um ferimento de corte no dedo.
A mulher ainda relatou que sofreu ameaças de morte e que o homem possuía duas armas de fogo. A equipe se deslocou até a casa do suspeito, que não foi encontrado. Ao entrar na residência, os policiais localizaram uma espingarda artesanal com 16 munições de calibre .36.
Durante diligências em busca do homem, a equipe retornou à residência e o localizou. Questionado sobre as armas, o idoso disse que não possuía nenhuma outra. A vítima dispensou atendimento médico.
O homem foi conduzido à delegacia, junto com o material apreendido, para as providências cabíveis.
PM apreende 105 porções de entorpecentes e prende homem suspeito por tráfico de drogas
Um homem, de 22 anos, foi preso em flagrante por policiais militares do 24º Batalhão, nesta quinta-feira (4.9), suspeito de tráfico ilícito de drogas, no bairro Pedra 90, em Cuiabá. Com ele, as equipes apreenderam 105 porções de substâncias análogas à maconha e à cocaína.
Os policiais militares receberam uma denúncia de que o suspeito utilizava uma casa, com sinais de abandono, para vender entorpecentes na região.
Diante das informações, os militares intensificaram o policiamento tático e flagraram o homem, que tentou fugir ao perceber a aproximação das equipes.
Na ocasião, ele dispensou uma bolsa, pulou diversos muros de residências vizinhas, mas foi contido pelas equipes do Grupo de Apoio (GAP).
Na ação, foram encontradas 60 porções de cocaína e 45 de maconha. O homem foi encaminhado à delegacia para o registro do boletim de ocorrência.
Fugitivos da penitenciária de Várzea Grande são capturados pela Polícia Civil em Rondônia
Dois fugitivos da Penitenciária de Várzea Grande, considerados de alta periculosidade, foram recapturados nesta quinta-feira (4.9) em uma ação da Polícia Civil de Mato Grosso, com atuação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Nova Mutum, e da Polícia Civil de Rondônia.
Os presos capturados, E.F.A..de 39 anos e L.A.S.L., de 25 anos, fugiram do Complexo Penitenciário Industrial Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande, no dia 14 de agosto de 2025.
Criminoso conhecido na região de Nova Mutum, L.A.S.L. possui extensa ficha criminal e já foi indiciado por tráfico de drogas, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, adulteração de veículos e integrar grupo criminoso, além de ser apontado como mandante e executor de homicídios qualificados, tentados e consumados.
No final de 2023, a mando de uma facção criminosa, ele formou e liderou um grupo de extermínio que atuava em Nova Mutum. Com base em investigações conduzidas pela Derf de Nova Mutum, o criminoso foi condenado em diversos processos e ainda responde a outras ações penais.
Em outubro de 2024, ele e outro preso fugiram da cadeia pública de Peixoto de Azevedo, sendo recapturados dois meses depois, em Cuiabá, em ação da Derf de Nova Mutum e da Gerência Estadual de Polinter e Capturas.
Após intenso trabalho de inteligência, os investigadores da Derf Nova Mutum identificaram que o foragido L.A.S.L. estava escondido na cidade de Rolim de Moura (RO). Com o levantamento do local exato onde ele se escondia, as informações foram repassadas à Polícia Civil de Rondônia. As diligências resultaram na prisão dos dois procurados em ação que contou com policiais civis e militares de Rolim de Moura (RO).
O delegado titular da Derf de Nova Mutum, Rodrigo Rufato, destacou o empenho da equipe de investigadores e escrivães, que não mediram esforços para a localização e prisão dos foragidos. “Esse compromisso reflete em resultados expressivos, inclusive na captura de foragidos em outros municípios e estados, como ocorreu mais uma vez na ação integrada”, disse o delegado.
