PM prende idoso por tentativa de estupro, ameaça de morte e lesão corporal contra mulher

Policiais militares prenderam um homem, de 70 anos, por tentativa de estupro, ameaça, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo, na madrugada desta sexta-feira (5.9), em Barra do Bugres. Com o suspeito, foram apreendidas uma espingarda artesanal e 16 munições de calibre .36.

A equipe policial foi acionada pela vítima, que informou ter sofrido uma tentativa de estupro em uma residência no bairro Assarí, e estava escondida em uma região de mata. De imediato, os policiais se deslocaram até o endereço indicado.

Ao chegarem ao local, os militares localizaram a vítima, de 40 anos. A mulher relatou que frequenta a casa do suspeito e que, em determinado momento, ele tentou manter relações sexuais com ela. Em seguida, o homem desferiu um chute em sua cintura, tentou golpeá-la com uma faca e entrou em luta corporal com a vítima, que teve um ferimento de corte no dedo.

A mulher ainda relatou que sofreu ameaças de morte e que o homem possuía duas armas de fogo. A equipe se deslocou até a casa do suspeito, que não foi encontrado. Ao entrar na residência, os policiais localizaram uma espingarda artesanal com 16 munições de calibre .36.

Durante diligências em busca do homem, a equipe retornou à residência e o localizou. Questionado sobre as armas, o idoso disse que não possuía nenhuma outra. A vítima dispensou atendimento médico.

O homem foi conduzido à delegacia, junto com o material apreendido, para as providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou do disque-denúncia 0800.065.3939.

*Sob supervisão Wellyngton Souza

Fonte: PM MT – MT