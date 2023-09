PM prende integrantes de organização criminosa e apreende arma e drogas

Falar é preciso! E foi em tom de diálogo, conversa boa e muita informação que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso promoveu na tarde desta terça-feira (12 de setembro), uma roda de conversa com a participação de especialistas da área de saúde emocional. O encontro foi realizado no Auditório Desembargador Gervásio Leite, na sede do Judiciário, em Cuiabá, com a presença de magistrados(as) e servidores(as) do Tribunal de Justiça e transmissão para as 79 comarcas no interior do Estado. A ação faz parte das iniciativas realizadas em apoio à campanha de prevenção ao suicídio e valorização da vida, ‘Setembro Amarelo’. Falar é preciso! E foi em tom de diálogo, conversa boa e muita informação que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso promoveu na tarde desta terça-feira (12 de setembro), uma roda de conversa com a participação de especialistas da área de saúde emocional. O encontro foi realizado no Auditório Desembargador Gervásio Leite, na sede do Judiciário, em Cuiabá, com a presença de magistrados(as) e servidores(as) do Tribunal de Justiça e transmissão para as 79 comarcas no interior do Estado. A ação faz parte das iniciativas realizadas em apoio à campanha de prevenção ao suicídio e valorização da vida, ‘Setembro Amarelo’.

Até o final do mês de setembro, inúmeras atividades serão realizadas pelo Poder Judiciário, com o objetivo de levar informação e contribuir para a redução do estigma relacionado aos transtornos emocionais e aumentar a compreensão sobre o suicídio como problema de saúde pública.

A sensibilidade e o cuidado com o ser humano são princípios que guiam a vida da presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, e que se tornaram a essência de sua gestão, assim como inspiraram as iniciativas elaboradas para o mês de valorização da vida.

"Nós queremos que todos sejam cumprimentados e envolvidos em um afetuoso abraço fraterno e sintam-se diretamente acolhidos e abraços, um por um dos que estão aqui, da mesma forma, aqueles que nos acompanham virtualmente em nossas comarcas. E é com esse clima de alegria e celebração da vida, que nos dedicamos para a finalidade maior, que é a vida. Quero parabenizar e agradecer os profissionais que se disponibilizaram a estar conosco, e que em suas profissões, tem o dom de olhar as pessoas como um ser que realmente necessita expressar de uma forma mais positiva, seus sentimentos, e mais que isso, ser compreendido nas suas necessidades e sentimentos. Muitas vezes nós estamos tão atribulados, ou mesmo com o rolo compressor da vida sobre nós, que somos levados sem termos tempo para reflexões mais profundas, e principalmente, para celebrar e viver a vida. Celebrar o nosso 'eu sagrado', o divino que em todos nós habita, porque fomos criados na mesma fonte divina", refletiu a desembargadora Clarice.

Além de atividades e iniciativas realizadas ao longo do ano, o Tribunal de Justiça também mantém profissionais especializados presentes nas 79 comarcas do Estado, para o cuidado e atendimento do público interno. Ações preventivas que visam o bem-estar, o acolhimento e o tratamento de possíveis casos ligados à ansiedade e a depressão, são realizadas e acompanhadas por uma equipe multidisciplinar, capaz de identificar possíveis transtornos emocionais, e agir no atendimento e encaminhamento dos casos.

Após as boas-vindas da presidente, a apresentação especial do Grupo de Teatro ‘Fé, Amor e Alegria’, com a peça ‘Setembro Amarelo. Vida: Vamos Festejar’, segurou a atenção do público e trouxe de maneira simples e bastante interativa, reflexões sobre a necessidade do despertar para a vida.

Formado por um grupo voluntário de servidores do Poder Judiciário, o Grupo de Teatro do Tribunal de Justiça, foi criado em 2016 com uma meta bem simples: levar arte, amor e vida por onde passar. Hoje o grupo tem a participação de 15 servidores de diferentes áreas, que também desenvolvem trabalhos ligados ao meio ambiente, economia e sustentabilidade, todas voltadas para a conscientização do público interno.

Para a líder do grupo de teatro, Ceila Monica Silva Ferraz Alencastro de Moura, auditora interna do Tribunal de Justiça, a peça garante de forma lúdica, a abordagem leve de um tema que causa muita dor, e ainda sofre fortes preconceitos na sociedade.

“Tenho certeza, de que o servidor que pode participar da peça, como também de toda agenda promovida nesta tarde, saiu daqui tocado, e esse foi o nosso papel: despertar do servidor para a beleza da vida. O ser humano tem as respostas, as respostas estão sempre em nós! Nós somos os únicos responsáveis por mudar a situação, seja qual for. E apenas nós podemos despertar, levantar, lutar e mudar”, enfatizou Ceila.

Símbolo da Vida – São nos tempos difíceis que a vida floresce assim como o ipê, chamou atenção o médico da Família, com pós-graduação em Psiquiatria, Werley Peres, um dos participantes da roda de conversa, que abriu o espaço com a poesia “Meu pé de ipê”, de José Veríssimo.

Com direito à distribuição de mudas e plantio de arvores, o ipê amarelo se tornou símbolo da resistência e valorização da vida dentro do Poder Judiciário de Mato Grosso. A analogia que faz uma das principais espécies do cerrado mato-grossense, se tornar símbolo da vida em momentos de aridez e adversidade, traz a reflexão sobre os desafios e a necessidade de superação mesmo quando os momentos parecem ser os mais difíceis.

"A vida pode e deve re-existir no momento mais difícil que podemos estar. São nos momentos de seca, de desespero, de aridez, de escassez que a vida brota. O ipê amarelo na seca é a única arvore que se destaca no cerrado, quando toda vegetação está seca, sem folhas e frutos, o ipê desabrocha, impávido, altivo, valente, e assim precisa ser a vida. E o ipê não precisa olhar para as arvores ao lado, ele precisa ser sua própria inspiração, é nesse momento que precisamos nos silenciar e nos interiorizar. O ipê representa o renascer em tempos difíceis. Qual o exemplo que a natureza nos dá: que sempre há vida na adversidade! As pessoas que tentam contra a vida, elas não querem morrer, elas querem viver, e nesse processo, muitas vezes, o desespero não permite que elas encontrem a beleza que há dentro delas. São nos tempos difíceis que precisamos aumentar os níveis de poesia e doçura", serenou Werley Peres.

A psicóloga Ireniza Canavarros destacou a iniciativa do Poder Judiciário, que ao promover um diálogo aberto e franco sobre as causas que podem levar ao suicídio, contribui para a quebra de tabus importantes sobre o tema.

“Sem sombra de dúvidas, que a iniciativa do Poder Judiciário trará resultados eficazes. As pessoas não têm com quem falar, e ficam envergonhadas de falar que não querem mais viver, e com movimentos como esse, a pessoa abre a cabeça, quebra barreiras. Quando a gente fala, a gente elabora os sentimentos e as sensações, diminuindo drasticamente as chances de pensar em morte. Se o instinto de vida for muito alto, a pessoa entra em estado de euforia, que também não é bom e daí ela não se cuida; e se o instinto de morte toma conta da pessoa, ela entra em melancolia, com ideação suicida e pensamentos fixos de morte, ao invés da vida. Tudo na vida é equilíbrio. A vida é a arte de administrar dores”, frisou a Ireniza Canavarros.

A roda de conversa também teve a presença das psicólogas do Departamento de Saúde do Tribunal de Justiça, Gisele Cardoso e Maria Helena Duarte Monteiro.

A coordenadora do Centro de Valorização da Vida (CVV), Ana Rosa Ramos Nunes aproveitou o espaço para falar sobre o trabalho de acolhimento e escuta compreensiva prestado pela instituição. O CVV presta serviço voluntário e gratuito de prevenção do suicídio e apoio emocional, com atendimento gratuito e sigiloso 24 horas por dia. Para entrar em contato com o CVV ligue gratuitamente para o telefone 188, pelo site www.cvv.org.br , via chat ou e-mail: [email protected]

Fique Atento – A depressão é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o “Mal do Século”. No sentido patológico, há presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, angústia, desânimo, cansaço excessivo, desmotivação, irritabilidade e apatia, que aparecem com frequência e podem combinar entre si. A depressão provoca ainda ausência de prazer em coisas que antes faziam bem e grande oscilação de humor e pensamentos, que podem culminar em comportamentos e ideação suicida.

Pessoas acometidas por depressão podem, além da sensação de infelicidade e prostração, apresentar baixas no sistema de imunidade e maiores episódios de problemas inflamatórios e infecciosos, e dependendo da gravidade, desencadear doenças cardiovasculares, como enfarto, AVC e hipertensão.

Por isso é essencial estarmos atentos aos sinais emitidos por amigos, colegas e familiares que podem remeter a possíveis sintomas relacionados à ansiedade e a depressão, como angústia, desânimo, cansaço excessivo, falta de interesse, desmotivação, irritabilidade e apatia.

Também participaram os desembargadores Mário Roberto Kono e Rondon Bassil Dower Filho, os juízes-auxiliares da presidência Viviane Brito e Túlio Dualibi, a diretora-geral do Tribunal de Justiça, Euzeni Paiva de Paula, a vice-diretora-geral Claudenice Deijany, a juíza-diretora do Fórum da Comarca de Cuiabá, Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, entre coordenadores e líderes das áreas técnicas.

Setembro Amarelo – Até o final de setembro uma série de ações envolvendo a divulgação de matérias de texto, rádio e vídeo, bem como nas redes sociais do Poder Judiciário de Mato Grosso, e a distribuição de conteúdo informativo será realizada alertando sobre a importância da conscientização sobre o combate ao suicídio. O trabalho é uma iniciativa do Departamento de Saúde, vinculado à Coordenadoria de Recursos Humanos (CGP), do Tribunal de Justiça.

Poesia ‘Meu pé de Ipê’, de José Veríssimo

Um pé, de pé, ainda em pé

É um pé amarelo, outro roxo

É um pé rosa, outro branco

Todos são a gosto, outros setembro

Meu pé de Ipê

É um cheiro, laço, um abraço

O elo do amarelo, o gosto do roxo

O poema do branco, todos coloridos

O amarelo do amigo

Meu pé de Ipê

É um renascer do ser nascer

Montanha amontoada no meu quintal

Flor temporona no meu olhar

Um beijo pra arrebentar a semente

E fazer florir, sem medo o doce desejo

Meu pé de Ipê

É na praça, de graça

No teatro, no texto

No poema, na caneta

Na boca, no beijo

Na barriga, no elo

No amarelo, texto e contexto

Meu pé de ipê

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: Foto horizontal em plano aberto do audiório repleto de participantes. ao fundo está a presidente Clarice, atrás do púlpito. Segunda imagem: Foto em plano fechado da desembargadora Clarice Claudino da Silva faz uso da fala. Ela veste uma blusa lilás e gesticula enquanto se dirige aos participantes. Terceira imagem: Apresentação do Grupo de Teatro ‘Fé, Amor e Alegria’. Quarta imagem: Médico Werley Peres e psicóloga Ireniza Canavarros estão sentados em poltronas durante a roda de conversa. Ele usa uma camisa amarela, um blaser escuro e calça jeans. Ela usa um conjunto branco com detalhes beges. Cabelo curto castanho, sua óculos de grau com armação marrom.

Naiara Martins/Fotos: Alair Ribeiro/Ednilson Aguiar

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

