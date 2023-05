PM prende membros de organização criminosa com 20 tabletes de drogas, pistolas e fuzil

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante dois homens, de 26 e 30 anos, por associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma, na noite desta segunda-feira (29.05), em Sinop. Na ação, foram apreendidos 20 tabletes de entorpecentes, quatro pistolas, um fuzil e munições.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 11º BPM recebeu informações sobre um suspeito que estaria em direção a cidade de Sinop para realizar entrega de drogas e armas para uma organização criminosa. Segundo a denúncia, o suspeito estaria trazendo o material em um veículo Fiat Mobi.

Diante das informações, a PM realizou monitoramento, logrando êxito em acompanhar a chegada do veículo, que parou em uma rua, próximo a uma construção inacabada. A PM flagrou, no local, a chegada de um segundo suspeito, que também entrou no veículo.

Na sequência, foi solicitado apoio da equipe da Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), que realizou abordagem ao carro e suspeitos. No local, os policiais militares viram um dos homens retirando tabletes de drogas de um compartimento secreto do Fiat Mobi.

De imediato, a PM deu voz de prisão em flagrante à dupla, momento em que um dos criminosos tentou quebrar seu celular para impedir a investigação policial. Em seguida, os policiais continuaram a retirada das drogas do compartimento do carro, sendo localizados, ao todo, 16 tabletes de pasta base e quatro tabletes de cloridrato de cocaína.

Ainda em verificação minuciosa ao veículo, a equipe encontrou um fuzil calibre 556, com dois carregadores e 43 munições, embaixo do banco traseiro. Já no estepe do carro quatro pistolas foram localizadas, além de diversos carregadores de calibres .9mm e .380 e 50 munições para o armamento.

Em depoimento, os dois homens afirmaram que os materiais seriam de uma organização criminosa. Em seguida, foram conduzidos para a Delegacia de Sinop, com todo o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT