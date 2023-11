PM prende mulher e apreende adolescente com tabletes de cocaína dentro de ônibus

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam uma mulher, de 23 anos, e apreenderam uma adolescente, de 16 anos, por tráfico ilícito de drogas, na madrugada desta terça-feira (31.10), em Cuiabá. Com a dupla, a PM apreendeu cinco tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína.

Conforme o boletim de ocorrência, o 10º BPM recebeu informações sobre duas mulheres que estariam na região do Terminal Rodoviário da Capital com grande quantidade de entorpecentes. De acordo com as denúncias, as suspeitas embarcariam em um ônibus com destino ao Estado de Goiás.

O Grupo de Apoio (GAP) do 10º BPM iniciou diligências e abordou o ônibus com as suspeitas, transitando pelo bairro Paiaguás. Em contato com os passageiros, foram localizadas as duas suspeitas, sendo que com a adolescente foram encontrados cinco tabletes de pasta base de cocaína amarrados em seu corpo.

Questionadas, a dupla afirmou que iria para o Estado de Goiás e a suspeita mulher disse que costuma realizar o tráfico de drogas, utilizando adolescentes embarcadas em ônibus.

Diante da situação, as duas suspeitas foram conduzidas para a Central de Flagrantes, com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT