PM prende mulher por lesão corporal contra o namorado em Porto Alegre do Norte

Policiais militares de Porto Alegre do Norte prenderam uma mulher, de 30 anos, por lesão corporal e ameaça, na madrugada deste domingo (26.10). A suspeita agrediu o seu namorado com empurrões, causando lesões no ombro e no quadril, além de fazer ameaças utilizando um canivete.

A equipe policial foi acionada pela vítima, de 33 anos, que relatou que a sua namorada chegou em casa alterada e com sinais de embriaguez e o agrediu com empurrões após ele ter negado manter relações sexuais com ela. O homem ainda disse que foi ameaçado pela agressora com um canivete.

Ao chegar no local, a equipe localizou a vítima acompanhado com seu filho e sua mãe. Em relato à PM, o homem informou que convive com a namorada há um ano e meio e que, na noite anterior, ela estava com uma amiga na casa de sua sogra ingerindo bebidas alcoólicas.

Ao chegar em casa, o casal iniciou uma discussão, onde a suspeita quebrou pertences da casa, pegou um canivete e fez ameaças e ainda levou o filho do casal para a rua, com a intenção de ir embora.

Os policiais entraram na residência e flagraram a suspeita, que recebeu voz de prisão. Ela foi encaminhada para a delegacia para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

