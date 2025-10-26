MATO GROSSO
PM prende mulher por lesão corporal contra o namorado em Porto Alegre do Norte
Policiais militares de Porto Alegre do Norte prenderam uma mulher, de 30 anos, por lesão corporal e ameaça, na madrugada deste domingo (26.10). A suspeita agrediu o seu namorado com empurrões, causando lesões no ombro e no quadril, além de fazer ameaças utilizando um canivete.
A equipe policial foi acionada pela vítima, de 33 anos, que relatou que a sua namorada chegou em casa alterada e com sinais de embriaguez e o agrediu com empurrões após ele ter negado manter relações sexuais com ela. O homem ainda disse que foi ameaçado pela agressora com um canivete.
Ao chegar no local, a equipe localizou a vítima acompanhado com seu filho e sua mãe. Em relato à PM, o homem informou que convive com a namorada há um ano e meio e que, na noite anterior, ela estava com uma amiga na casa de sua sogra ingerindo bebidas alcoólicas.
Ao chegar em casa, o casal iniciou uma discussão, onde a suspeita quebrou pertences da casa, pegou um canivete e fez ameaças e ainda levou o filho do casal para a rua, com a intenção de ir embora.
Os policiais entraram na residência e flagraram a suspeita, que recebeu voz de prisão. Ela foi encaminhada para a delegacia para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: Governo MT – MT
Polícia Militar prende homem por estupro de vulnerável em Carlinda
A Polícia Militar prendeu um homem de 59 anos por estupro de vulnerável na tarde deste sábado (26.10), no município de Carlinda. O suspeito foi preso em flagrante após ameaçar e oferecer uma quantia em dinheiro para que a vítima mantivesse relações sexuais com ele.
Durante patrulhamento, a equipe policial flagrou um veículo estacionado às margens da estrada Jatobá. Os policiais se aproximaram e abordaram um homem que saiu do lado do carona, apresentando nervosismo.
Questionado sobre o motivo de estar parado no local, o homem não soube explicar e disse que estava com sua filha. A equipe visualizou uma criança no banco do veículo, com sinais de medo e angústia.
De acordo com o relato da menina, de 11 anos, o suspeito a convidou, junto com o irmão, para ir a uma sorveteria. O homem, que é vizinho da família, deixou apenas o menino no estabelecimento comercial e seguiu com a criança em direção à rodovia.
Durante buscas no veículo, os policiais encontraram uma calcinha infantil debaixo do banco. Questionado sobre o fato, o suspeito negou ter mantido relação sexual com a criança, mas confessou ter passado as mãos em suas partes íntimas.
A vítima relatou aos policiais que o criminoso ofereceu R$ 100,00 em dinheiro para que ela mantivesse relação sexual com ele e que chegou a ser ameaçada de que a relação seria forçada caso recusasse o dinheiro.
Diante do flagrante, o Conselho Tutelar foi acionado para ficar com a guarda da criança, e o suspeito foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: Governo MT – MT
Forças policiais apreendem 103 kg de drogas e geram prejuízo de R$ 2,3 milhões às facções criminosas
Operação das forças policiais em uma chácara na comunidade São Pedro, próximo ao distrito de Vila Cardoso, no município de Cáceres (220 km de Cuiabá), resultou na prisão de um homem e apreensão de 103 quilos de drogas, sendo 52 kg de cocaína e 51 kg de pasta base, além de uma caminhonete da marca Fiat, modelo Strada, e uma motocicleta Honda, do modelo Tornado.
Essas apreensões geraram um prejuízo de R$ 2,3 milhões às facções criminosas e prenderam um suspeito que já tem duas passagens criminais pelo mesmo crime, ou seja, tráfico de drogas.
O trabalho dos policiais na região teve início nas primeiras horas da manhã deste sábado(25.10), e se estendeu até o início da noite. Durante a abordagem, o homem preso disse que era responsável somente pela guarda da droga na chácara.
As equipes policiais chegaram no local das apreensões a partir da troca de informações por equipes das agências de inteligência policial do Gefron, PF de Cáceres e Polícia Militar de Barra do Garças.
As drogas, divididas em 100 tabletes e armazenadas em quatro sacos, estavam escondidas em uma área externa, no fundo da propriedade rural. O suspeito, os entorpecentes e os veículos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Cáceres para as demais providências.
A população pode contribuir com as ações do Gefron na repressão ao tráfico de droga pelos telefones: 08006461402. Também no contato direto com a base da unidade de fronteira, (65) 3325-1402, e o WhatsApp (65)99668-7655.
Fonte: Governo MT – MT
