SEGURANÇA

PM prende mulher por lesão corporal contra o namorado em Porto Alegre do Norte

Publicado em

26/10/2025

Policiais militares de Porto Alegre do Norte prenderam uma mulher, de 30 anos, por lesão corporal e ameaça, na madrugada deste domingo (26.10). A suspeita agrediu o seu namorado com empurrões, causando lesões no ombro e no quadril, além de fazer ameaças utilizando um canivete.

A equipe policial foi acionada pela vítima, de 33 anos, que relatou que a sua namorada chegou em casa alterada e com sinais de embriaguez e o agrediu com empurrões após ele ter negado manter relações sexuais com ela. O homem ainda disse que foi ameaçado pela agressora com um canivete.

Ao chegar no local, a equipe localizou a vítima acompanhado com seu filho e sua mãe. Em relato à PM, o homem informou que convive com a namorada há um ano e meio e que, na noite anterior, ela estava com uma amiga na casa de sua sogra ingerindo bebidas alcoólicas.

Ao chegar em casa, o casal iniciou uma discussão, onde a suspeita quebrou pertences da casa, pegou um canivete e fez ameaças e ainda levou o filho do casal para a rua, com a intenção de ir embora.

Os policiais entraram na residência e flagraram a suspeita, que recebeu voz de prisão. Ela foi encaminhada para a delegacia para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT

Related Topics:

SEGURANÇA

Polícia Militar prende homem por estupro de vulnerável em Carlinda

Published

30 minutos atrás

on

26/10/2025

By

A Polícia Militar prendeu um homem de 59 anos por estupro de vulnerável na tarde deste sábado (26.10), no município de Carlinda. O suspeito foi preso em flagrante após ameaçar e oferecer uma quantia em dinheiro para que a vítima mantivesse relações sexuais com ele.

Durante patrulhamento, a equipe policial flagrou um veículo estacionado às margens da estrada Jatobá. Os policiais se aproximaram e abordaram um homem que saiu do lado do carona, apresentando nervosismo.

Questionado sobre o motivo de estar parado no local, o homem não soube explicar e disse que estava com sua filha. A equipe visualizou uma criança no banco do veículo, com sinais de medo e angústia.

De acordo com o relato da menina, de 11 anos, o suspeito a convidou, junto com o irmão, para ir a uma sorveteria. O homem, que é vizinho da família, deixou apenas o menino no estabelecimento comercial e seguiu com a criança em direção à rodovia.

Durante buscas no veículo, os policiais encontraram uma calcinha infantil debaixo do banco. Questionado sobre o fato, o suspeito negou ter mantido relação sexual com a criança, mas confessou ter passado as mãos em suas partes íntimas.

A vítima relatou aos policiais que o criminoso ofereceu R$ 100,00 em dinheiro para que ela mantivesse relação sexual com ele e que chegou a ser ameaçada de que a relação seria forçada caso recusasse o dinheiro.

Diante do flagrante, o Conselho Tutelar foi acionado para ficar com a guarda da criança, e o suspeito foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT

SEGURANÇA

Polícia Civil participa de congresso científico da Unifasipe e ministra palestra sobre práticas investigatórias e inquérito policial

Published

2 horas atrás

on

26/10/2025

By

A Polícia Civil participou do Congresso Científico da Unifasipe, ministrando uma palestra voltada a cerca de 200 acadêmicos do curso de Direito e convidados da comunidade local. A ação foi realizada na última quarta-feira (22.10), com a participação dos delegados Ugo Ângelo Reck de Mendonça, Sérgio Ribeiro Araújo e pelo escrivão de polícia Wallace Eduardo Fernandes, da Regional de Sinop.

Durante o encontro, os representantes da instituição abordaram temas de grande relevância para a formação jurídica e para a sociedade, como práticas investigatórias, a condução do inquérito policial e casos de destaque em Sinop que tiveram ampla repercussão na mídia. A explanação trouxe aos participantes uma visão prática e aprofundada sobre o funcionamento da investigação criminal e a importância da atuação técnica e ética dos profissionais da segurança pública.

O evento reforçou a importância da integração entre as forças de segurança e o meio acadêmico, proporcionando aos estudantes a oportunidade de compreender, na prática, a aplicação dos conceitos estudados em sala de aula. Essa aproximação contribui para a formação de profissionais mais preparados, conscientes do papel do Direito e da investigação na promoção da justiça e da segurança da sociedade.

De acordo com os palestrantes, momentos como esse são fundamentais para estreitar o diálogo entre a Polícia Civil, a universidade e a comunidade, fortalecendo a confiança mútua e estimulando o interesse científico e profissional na área criminal.

Fonte: Policia Civil MT – MT

