PM prende quadrilha e apreende uma tonelada e meia de defensivos agrícolas

Uma quadrilha foi presa e cerca de 1.500 kg de defensivos agrícolas, entre líquidos e sólidos, por policiais militares da Força Tática do 3º e do 4º Comandos Regionais, na noite desta sexta-feira (24.02), em duas ações registradas nos municípios de Sorriso e Rondonópolis. As prisões em flagrante foram feitas em Rondópolis.

Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Carolina, em Sorriso, por volta de 20h, a equipe da Força Tática encontrou, em frente a um residencial, um veículo que teria sido usado em homicídios cometidos na cidade. As informações que chegaram à polícia eram de que o carro estava abandonado e que o suspeito poderia estar em uma das quitinetes, autorizando a entrada da PM.

No residencial, os policiais militares flagraram um homem pulando um muro. Ele conseguiu fugir. Em seguida, a equipe entrou na quitinete do suspeito e encontrou grande quantidade de defensivos agrícolas sem comprovação de origem, totalizando cerca de 1,3 tonelada.

Os defensivos agrícolas foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Sorriso. As equipes policiais continuam em diligências em busca do suspeito foragido.

Já em Rondonópolis, às 20h10, a equipe da Força Tática recebeu denúncias via setor de inteligência sobre uma quadrilha, localizada no bairro Jardim América, que estaria com grande quantidade de defensivos, que seriam revendidos por valor abaixo do custo no mercado.

No endereço informado, os agentes encontraram os suspeitos, três homens e uma mulher, em frente a uma residência. As caixas de defensivos agrícolas esavam no fundo do imóvel, armazenadas de forma irregular.

Ao todo, havia 200 quilos em produtos, avaliados em R$ 160 mil. Questionados sobre o material, os suspeitos informaram não saber a procedência e confessaram que venderiam os defensivos agrícolas por R$ 70 mil.

A quadrilha foi levada para a Delegacia de Rondonópolis, junto com o material apreendido.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: GOV MT