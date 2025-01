PM prende suspeito de tentativa de homicídio contra amigo em Tangará da Serra

Equipes do 19º Batalhão da Polícia Militar de Tangará da Serra prenderam, na noite deste domingo (19.01), um homem, de 23 anos, suspeito por tentativa de homicídio contra o amigo, de 38 anos, após uma discussão, em uma residência localizada na Rua Benedito P. de Oliveira.

Os policiais militares foram acionados, via 190, sobre o caso. No local, as equipes identificaram os envolvidos. A vítima relatou que é amigo do suspeito, que estava passando alguns dias na casa dele após uma briga com a família.

Conforme a vítima, eles tiveram um desentendimento, pois o suspeito estaria ingerindo muitas bebidas alcoólicas na residência. A vítima, inclusive, já teria pedido para que o amigo desocupasse o local.

Descontente com a situação, o homem pegou um canivete e atacou a vítima. Para se defender, o homem teve um corte profundo no braço esquerdo. Após o atentado, o homem fugiu para fora de casa e acionou a Polícia Militar.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Assim que as equipes chegaram na casa, identificaram, abordaram e conduziram o suspeito à delegacia.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT