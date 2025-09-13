SEGURANÇA
PM prende três homens com espingardas, revólver e munições em Primavera do Leste
Policiais militares do 14° Batalhão prenderam três homens, com idades entre 33 e 47 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta sexta-feira (12.9), em Primavera do Leste. Com os suspeitos, foram apreendidos um revólver, três espingardas e 47 munições de diversos calibres.
Os policiais do Grupo de Apoio (GAP) do 14º BPM receberam informações do setor de inteligência sobre uma denúncia de comercialização de armas de fogo e munições em uma residência, no bairro Gnoato.
De imediato, a equipe se deslocou ao endereço indicado e flagrou um suspeito, que tentou fugir para o interior da residência ao ver os militares.
Durante a abordagem, foi localizada uma espingarda calibre .12. Questionado sobre a arma, ele informou que estava realizando a venda e esperando pelo comprador. Ainda ressaltou que no interior da residência havia mais duas espingardas.
A equipe entrou no imóvel e localizou mais duas espingardas de calibres .22 e .36, além de 47 munições de diversos calibres.
Os policiais se deslocaram até o endereço do comprador, informado pelo suspeito. A equipe encontrou um homem com um volume na cintura, próximo a uma distribuidora de bebidas, e que entrou em um veículo Fiat Strada acompanhado de outro homem.
Os policiais iniciaram acompanhamento do veículo e realizaram a abordagem, sendo localizado com os suspeitos um revólver calibre .38 com seis munições.
Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Rotam prende faccionada e recupera veículo e dinheiro roubados de loja de automóveis
Equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam uma mulher integrante de facção criminosa, de 22 anos, por roubo, na tarde desta sexta-feira (12.9), em Várzea Grande. Com os suspeitos, um veículo Corolla foi recuperado, além de mais de R$ 30 mil em dinheiro.
A equipe policial foi acionada para uma ocorrência de roubo de carro em uma loja de automóveis, na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá. De acordo com as vítimas, três suspeitos armados entraram no local e anunciaram o assalto, obrigando realizarem transferências bancárias, sendo uma delas no valor de R$ 50 mil. Além do veículo, celulares, relógios e outras quantias em dinheiro também foram levados.
Nas diligências, os policiais receberam a informação de que um dos celulares das vítimas estava emitindo sinal de localização em uma residência em Várzea Grande.
A equipe deslocou ao endereço informado e flagrou um homem com as mesmas características informadas pelas vítimas, que fugiu para o interior da residência ao avistar a viatura. Os policiais entraram no imóvel e, em um dos cômodos, localizaram uma mulher contando a quantia em dinheiro.
Na abordagem, ela relatou que desconhecia o suspeito que havia fugido e afirmou que seu esposo é integrante de uma facção criminosa, tendo recebido ordens para sacar o dinheiro em três agências bancárias diferentes. Ela ressaltou ainda que, além dos roubos, o esposo pratica golpes na internet.
Durante buscas pelos outros envolvidos, a equipe policial localizou o veículo abandonado e sem a chave. O carro foi devolvido à loja de automóveis.
Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada à Central de Flagrantes de Várzea Grande para as providências cabíveis.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e apreende 51 porções em Cuiabá
Policiais militares do 24º Batalhão prenderam um homem, de 32 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta sexta-feira (12.9), em Cuiabá. Com o suspeito, foram apreendidas 51 porções de maconha e cocaína.
A equipe recebeu denúncias de populares de que uma residência, próxima a uma igreja evangélica, estava sendo utilizada como ponto de comercialização de drogas. De acordo com as informações, o imóvel também era usado para consumo do entorpecente.
Os policiais se deslocaram até o endereço indicado e flagraram várias pessoas no local, que fugiram ao avistar a viatura. Em seguida, a equipe entrou na residência e encontrou um suspeito escondido.
Durante a abordagem, em uma bolsa, foram localizadas três porções de cocaína e 48 porções de maconha. Ao ser questionado sobre a comercialização de entorpecentes, o suspeito tentou agredir a equipe com uma muleta e foi algemado.
Diante da situação, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Cuiabá para as providências cabíveis.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar em qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, pelos números 190 ou 0800-065-3939.
Fonte: PM MT – MT
