PM prende três homens com espingardas, revólver e munições em Primavera do Leste

Policiais militares do 14° Batalhão prenderam três homens, com idades entre 33 e 47 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta sexta-feira (12.9), em Primavera do Leste. Com os suspeitos, foram apreendidos um revólver, três espingardas e 47 munições de diversos calibres.

Os policiais do Grupo de Apoio (GAP) do 14º BPM receberam informações do setor de inteligência sobre uma denúncia de comercialização de armas de fogo e munições em uma residência, no bairro Gnoato.

De imediato, a equipe se deslocou ao endereço indicado e flagrou um suspeito, que tentou fugir para o interior da residência ao ver os militares.

Durante a abordagem, foi localizada uma espingarda calibre .12. Questionado sobre a arma, ele informou que estava realizando a venda e esperando pelo comprador. Ainda ressaltou que no interior da residência havia mais duas espingardas.

A equipe entrou no imóvel e localizou mais duas espingardas de calibres .22 e .36, além de 47 munições de diversos calibres.

Os policiais se deslocaram até o endereço do comprador, informado pelo suspeito. A equipe encontrou um homem com um volume na cintura, próximo a uma distribuidora de bebidas, e que entrou em um veículo Fiat Strada acompanhado de outro homem.

Os policiais iniciaram acompanhamento do veículo e realizaram a abordagem, sendo localizado com os suspeitos um revólver calibre .38 com seis munições.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT