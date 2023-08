PM prende três mulheres com 21 tabletes de pasta base de cocaína em Cuiabá

Três mulheres, de 29, 36 e 37 anos, foram presas em flagrante pelo 3º Batalhão da Polícia Militar por tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (10.08), em Cuiabá. Com as suspeitas, foram apreendidos 21 tabletes de pasta base de cocaína.

Por volta de 15h, a equipe do 3º BPM recebeu denúncias anônimas sobre um grupo de mulheres que estavam com um grande carregamento de drogas, no bairro Jardim Itália. Segundo as informações, as criminosas estavam em um veículo Volkswagen Virtus preto, no estacionamento de um supermercado, de onde distribuíram os entorpecentes.

Os policiais se deslocaram ao endereço informado e confirmaram a presença do veículo com as três mulheres. Em procedimento de vistoria veicular, a equipe encontrou uma bolsa onde estavam os 21 tabletes de drogas apreendidos.

As suspeitas confirmaram que fariam a negociação das drogas e receberam voz de prisão da PM, sendo conduzidas para a Central de Flagrantes de Cuiabá, com as drogas e veículos apreendidos, para registro da ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.



Fonte: Governo MT – MT