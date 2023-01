PM realiza passagens de comando de batalhões de Cuiabá e Várzea Grande nesta quarta-feira (01)

A Polícia Militar de Mato Grosso realiza na tarde desta quarta-feira (01.02) as solenidades de passagens de comando do 1º Batalhão de Cuiabá e do 4º Batalhão de Várzea Grande. As unidades atendem boa parte da população da Região Metropolitana e estão entre os batalhões mais tradicionais da instituição.

A solenidade de passagem de comando do 1º Batalhão PM “Daniel de Queiroz”, será realizada a partir das 15h, no Anfiteatro do Colégio São Gonçalo, em Cuiabá. Na ocasião, o tenente-coronel Jean Klebber Britto da Silva assume o comando da unidade, em substituição ao tenente-coronel Reginaldo Azizes Ferreira, que deixa a função ocupada desde outubro de 2021.

Às 18h30, no auditório do Sesi Cristo Rei, em Várzea Grande, será realizada a passagem de comando do 4º Batalhão PM. Na solenidade, o tenente-coronel Jean Klebber Britto da Silva deixa a função assumida em setembro de 2021. Em seu lugar, assume o tenente-coronel Gleber Candido Moreno, que estava comandando o 5º Batalhão PM, em Rondonópolis.

Serviço

Passagem de comando 1º Batalhão PM “Daniel de Queiroz”

Data: 01/02 (quarta-feira)

Hora: 15h

Local: Anfiteatro Colégio São Gonçalo, avenida Dom Bosco, nº 605, bairro Dom Aquino, Cuiabá-MT

Passagem de comando 4º Batalhão PM

Data: 01/02 (quarta-feira)

Hora: 18h30

Local: Sesi Escola, avenida Dom Orlando Chaves, nº 1.086, bairro Cristo Rei, Várzea Grande

Fonte: GOV MT