PM realiza solenidade de encerramento do 12º Estágio de Aperfeiçoamento de Praças

A Polícia Militar de Mato Grosso, por meio da Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Esfap), realiza, nesta terça-feira (25.07), o encerramento do 12º Estágio de Aperfeiçoamento de Praças. A solenidade ocorrerá durante reinauguração do auditório do Quartel do Comando Geral, a partir das 17 horas.

Ao todo, participaram do curso 356 policiais militares, sendo 44 no Estágio de Atualização de Sargentos (EAS), 288 no Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS) e 24 no Estágio de Qualificação de Cabos (EQC).

Serviço | Encerramento do 12º Estágio de Aperfeiçoamento de Praças

Data: terça-feira (25.07), às 17 horas

Local: sede do Quartel do Comando Geral da PMMT