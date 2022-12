PM recupera 25 armas furtadas de comércio e prende três pessoas em Sorriso

Policiais militares do 12º Batalhão localizaram 25 armas de fogo e prenderam dois homens, de 20 e 40 anos, e apreenderam uma adolescente, de 17 anos, na tarde desta quinta-feira (29.12), em Sorriso. O armamento recuperado foi furtado de uma casa de pesca.

Ao ser informada sobre o crime, a equipe do 12º BPM iniciou diligências em busca dos suspeitos envolvidos no furto ao estabelecimento comercial, ocorrido na manhã da quarta-feira (28). No mesmo dia, no período da noite, dois homens foram detidos e três armas de fogo recuperadas.

Na continuidade das diligências, já na tarde de quinta-feira (29), os policiais militares conseguiram novas imagens do sistema de câmeras da cidade e identificaram um homem saindo do estabelecimento com uma bolsa camuflada. De acordo com as imagens, o suspeito teria escondido o material em uma construção, no bairro Jardim Bela Vista.

Imediatamente, a PM se deslocou até o endereço informado e realizou buscas no local, encontrando a referida bolsa camuflada em meio a sacos de cimento. Em vistoria, foi constatado se tratar de uma grande quantidade de armas de fogo, sendo 17 pistolas, 33 carregadores e uma luneta.

No local, nenhum suspeito foi localizado. Porém, populares que acompanharam a ação policial, informaram o nome e o endereço da residência, onde reside o suspeito, que trabalha na obra. Os policiais militares foram ao endereço informado, no bairro Novos Campos, e encontraram dois homens e uma adolescente.

Os suspeitos foram questionados acerca do material encontrado na obra e afirmaram saber que se tratavam das armas de fogo, confessando participação no furto ao estabelecimento comercial. As equipes fizeram buscas também na residência, onde encontraram outros sete revólveres e uma pistola, com carregador.

Diante dos fatos, os três suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Sorriso, junto com todo o armamento localizado, para registro do boletim de ocorrência e demais providências. Os proprietários do estabelecimento também estavam presentes e recuperaram todo o material que havia sido furtado.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: GOV MT