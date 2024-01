PM recupera caminhonete furtada e prende homem por receptação

Termina nesta terça-feira (16.01) o prazo para isenção da taxa de inscrição do concurso público da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT). Os interessados em obter a isenção devem se inscrever até as 16h, por meio deste link

Conforme o edital do concurso, haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos que declararem e comprovarem que são doadores regulares de sangue, de acordo com os critérios da Lei Estadual nº 7.713/2002.

Também podem ser isentos das taxas pessoas desempregados e trabalhadores que ganham até um salário e meio, segundo estabelece a Lei Estadual nº 6.156/1992, alterada pela Lei Estadual nº 8.795/2008.

Ainda podem obter a isenção os eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso, que prestarem serviços no período eleitoral, e jurados que prestarem serviço perante o Tribunal do Júri em uma das comarcas do Estado de Mato Grosso, seguindo as normativas da Lei Estadual nº 11.238/2020.

O período de inscrição para os demais candidatos que não se enquadram nas regras da isenção segue até às 16h do dia 08 de fevereiro.

O concurso será realizado em duas etapas, sendo a primeira uma prova objetiva, que ocorrerá no dia 14 de abril, das 13h às 17h, em Cuiabá. A segunda etapa será de avaliação de títulos, de caráter classificatório, apenas para perfis de nível superior.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 85 para profissional técnico de nível médio em Serviços de Saúde do SUS e de R$ 150 para profissional técnico de nível superior em Serviços de Saúde do SUS. O requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa (DAR) não seja efetuado até o dia 09 de fevereiro.

Foram disponibilizadas 406 vagas para cadastro de reserva em perfis de profissional técnico de nível médio em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e de profissional técnico de nível superior em Serviços de Saúde do SUS, para atuarem na SES e/ou nas suas unidades.

Informações sobre os cargos e perfis disponíveis podem ser acessadas neste link.

Qualquer alteração referente ao edital será publicada na Imprensa Oficial de Mato Grosso (Iomat).