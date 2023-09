Podcast: Explicando Direito aborda o uso excessivo do celular e a nomofobia

Você sabe o que é nomofobia? O nome, apesar de incomum, reflete um medo cada vez mais frequente entre as pessoas: ficar sem o aparelho celular. Na nova edição do programa Explicando Direito, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT), a psicóloga Giselle Castilho, que atua no Departamento de Saúde do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, traz um alerta para esse novo fenômeno. Você sabe o que é nomofobia? O nome, apesar de incomum, reflete um medo cada vez mais frequente entre as pessoas: ficar sem o aparelho celular. Na nova edição do programa Explicando Direito, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT), a psicóloga Giselle Castilho, que atua no Departamento de Saúde do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, traz um alerta para esse novo fenômeno.

Nos dias atuais, é difícil imaginar a vida sem o companheiro digital, até porque o dispositivo se tornou uma extensão do corpo, que, de certa forma, proporciona uma infinidade de recursos e possibilidades ao alcance da palma da mão.

Em uma entrevista à radialista Elaine Coimbra, da Rádio TJ, Giselle Castilho explica que as pessoas afetadas pela nomofobia podem sentir uma compulsão constante para verificar mensagens e redes sociais, mesmo em situações inadequadas, como durante reuniões de trabalho e nas refeições em família, comportamento que pode prejudicar tanto o desempenho profissional quanto as relações interpessoais.

A psicóloga orienta sobre como lidar com a nomofobia e o uso excessivo do celular, reforçando que, ao adotar práticas saudáveis de uso do aparelho, podemos encontrar um equilíbrio que permita desfrutar dos benefícios da tecnologia sem comprometer a saúde mental e o bem-estar.

O programa “Explicando Direito” é uma iniciativa da Esmagis-MT em parceria com as rádios TJ e Assembleia 89,5 FM.

O objetivo é levar informações sobre Direito de forma simples e descomplicada, todas as segundas-feiras, e nos intervalos da programação diária.

O material também é disponibilizado nos sites da Esmagis-MT e da Rádio ALMT

Esta matéria possui recursos de texto alternativos para promover a inclusão de pessoas com deficiência visual. Descrição: Fotografia retangular e colorida. Na lateral esquerda o texto ‘Ouça agora no Spotify!’. No canto superior direito a palavra Podcast. No centro, o nome do programa Explicando Direito, com a foto da convidada, o tema do programa – uso indevido do celular – e o nome da convidada – psicóloga Giselle Castilho. Na parte inferior os endereços eletrônicos da Rádio Assembleia, Rádio TJ e Escola da Magistratura. Assina a peça o logotipo do Poder Judiciário de Mato Grosso e da Esmagis-MT.

Elaine Coimbra

Coordenadoria de Comunicação da Presidencia do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT