Podcast “Explicando Direito” resgata a história dos estudos jurídicos no Brasil

A nova edição do podcast “Explicando Direito”, produzido pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) em parceria com a Coordenadoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), trouxe uma reflexão histórica e atual sobre os cursos jurídicos no Brasil. O programa conta com a participação do diretor-geral da Esmagis-MT, desembargador Márcio Vidal, que abordou desde a criação dos primeiros cursos de Direito no Brasil até os desafios contemporâneos da formação jurídica.

Durante a conversa com a jornalista Elaine Coimbra, o desembargador relembrou que os cursos de Ciências Jurídicas e Sociais foram oficialmente instituídos em 11 de agosto de 1827, nas cidades de São Paulo e Olinda, marcando o início da educação jurídica no país. Segundo o magistrado, esses cursos foram fundamentais para a estruturação do Estado brasileiro e para o surgimento de movimentos sociais e culturais que moldaram a nossa história.

O podcast também abordou a necessidade de atualização das grades curriculares dos cursos de Direito, em especial diante da crescente digitalização da sociedade. Conforme o desembargador, hoje vivemos em um mundo de alta complexidade e em uma nova geração, a digital.

“É uma construção de uma sociedade que está se formando, está se expandindo na plataforma digital. Com isso, o Direito não pode perder tempo. As faculdades não podem desprezar esses fatores e devem imprimir uma certa celeridade. Já surgiram novas demandas, novas necessidades humanas em sociedade. Aquilo que se levava décadas talvez para fazer a atualização do currículo, hoje não é mais compreensível. Esse currículo tem que estar retilíneo com os novos desafios, as novas realidades que a sociedade vivencia”, pontuou.

A Esmagis-MT tem se destacado na oferta de cursos e capacitações voltadas à tecnologia e inovação no Judiciário. Segundo o magistrado, a escola realiza formações presenciais e on-line voltadas a magistrados(as) e servidores(as), a fim de prepará-los para as demandas da sociedade. Segundo ele, nunca seremos substituídos por máquinas, mas podemos perder espaço para quem souber utilizá-las com eficiência.

O episódio também anunciou o evento comemorativo que será realizado na próxima sexta-feira (8 de agosto), das 8h às 12h, no auditório Gervásio Leite, na sede do TJMT, em celebração aos 197 anos dos estudos jurídicos no Brasil. A iniciativa busca promover o diálogo entre instituições de ensino superior e o Judiciário sobre a modernização da formação jurídica.

Clique neste link para ouvir a íntegra da entrevista, disponível na página do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Spotify.

Para ouvir o programa pela Rádio TJ, acesse esse link.

O podcast Explicando Direito é uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) em parceria com a Coordenadoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da Rádio TJ, bem como Rádio Assembleia 89,5 FM. O objetivo é levar informações sobre Direito de forma simples e descomplicada à população.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.

Autor: Lígia Saito Fotografo: Departamento: Assessoria de Comunicação da Esmagis – MT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT