Mais de 400 árvores foram plantadas nas margens da rodovia BR-364, no Distrito Industrial de Cuiabá, pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do projeto Verde Novo.

A ação de plantio foi realizada na manhã de sábado (4 de fevereiro), com a participação de funcionários da Prefeitura de Cuiabá, voluntários do Instituto Arvoredo, Instituto Ação Verde e do projeto Teoria Verde.

“Fizemos uma parceria diferente com dois institutos, no intuito de fomentar a necessidade de arborização urbana e consciência ambiental. Escolhemos essa rodovia porque tem uma faixa ampla para plantio, uma quantidade muito pequena de árvores plantadas em torno das vias, para que possamos trazer mais verde para a cidade, umidade e reduzir a temperatura”, explica Sérgio Saviolli, assessor do Juizado Volante Ambiental (Juvam).

O Instituto Arvoredo é de Brasília e firmou parceria com o Verde Novo pela primeira vez. O diretor da entidade, Humberto Lúcio, falou sobre a importância da biodiversidade do Cerrado, do equilíbrio das águas na região e do papel das árvores para o meio ambiente em geral.

"A importância dessa ação é porque vivemos hoje no Cerrado, a maior biodiversidade do planeta. A árvore é responsável pela retenção da água no solo, pela climatização do ambiente, então plantar árvores significa regular o clima, temos uma vegetação que é muito importante para Cuiabá, para Mato Grosso e para o Brasil", expressa.

Um dos voluntários que se dispôs a plantar árvores no final de semana foi o ativista ambiental José Carlos Bazan. Para ele, “é uma questão de sensibilidade. Todo mundo adora uma árvore. Comer a manga, a pinha, acerola, há uma compatibilidade imensa do cidadão com a árvore, mas é um absurdo que pedimos desmatamento zero, mas se olharmos nossa cidade, estão com desmatamento desenfreado. Essa sensibilização começa nas escolas, em projetos como o Verde Novo”.

Foram plantadas árvores de ipê roxo, ipê rosa, ipê branco, pau brasil, oiti, pata de vaca, manga, tamarindo, amora, jaca, caju e graviola.

#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Primeira imagem: foto horizontal colorida da equipe de voluntários. Várias pessoas estão em pé, olhando para a câmera, segurando as mudas que seriam plantadas.

Segunda imagem: foto horizontal colorida de um funcionário da prefeitura fazendo o plantio de uma muda de árvore no berço. Ele segura uma enxada e ao fundo está a rodovia.

Mylena Petrucelli

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT





Fonte: Tribunal de Justiça de MT