Poder Judiciário de Mato Grosso

Está no ar o 12º episódio do Programa "Explicando Direito", com um testemunho do escritor e jornalista Arlem Maffra sobre sua luta pessoal contra a dependência química e, após décadas de drogadição, um final feliz, de superação e recomeço. Toda essa história foi narrada no livro "Mais Forte que o Crack".

“Eu procurei tentar entender qual era o núcleo, qual era a coisa principal do conteúdo desse livro. A coisa principal foi toda a minha vida eu perdendo para as drogas, desde a minha adolescência, sabendo o que eu tinha que fazer, mas sem força para fazer”, contou Arlem, que iniciou o consumo aos 14 anos.

“Então, a vida inteira o que eu procurei não foram programas, não foram métodos… Eu procurei força, porque muitos caminhos me foram apresentados, muitos programas, muitos métodos. Eu tive uma vida de drogadição com mais de 20 interações em clínicas, em comunidades terapêuticas. Então, eu coloquei em prática vários modelos de tratamento, alguns duraram um pouco mais, outros menos, mas o fato é que eu não tive forças. As drogas foram roubando as minhas forças.”

No programa, o escritor explicou a origem do nome do livro que escreveu. “Quando eu fui dar o título ao livro, eu imaginei que eu havia encontrado algo mais forte que o crack, um motivo, uma maneira de viver, que me devolveu a liberdade. Isso foi mais forte que o crack, esse desejo, essa vontade, foi turbinada por um mergulho na minha espiritualidade. Eu encontrei esse ambiente onde eu obtive força”, asseverou.

Segundo ele, a obra apresenta duas histórias paralelas, sobre os dois mundos em que viveu, entre eles o período em que morou nas ruas da Cracolândia de São Paulo. “O que uma pessoa que teve educação, filho de classe média alta, como eu, que teve acesso a boas escolas, que não vem de uma família desagregada, uma pessoa que tem percepção e consegue fazer reflexões, como que essa pessoa passa por isso? Quais são as marcas isso deixa na vida dela? Qual a percepção que ela tem de tudo isso, quais são as reflexões que aqueles fatos, que aqueles eventos, causam na vida de uma pessoa?”

O programa Explicando Direito, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso https://esmagis.tjmt.jus.br/ , está disponível no canal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no YouTube.

Lígia Saito

Assessoria de Comunicação

Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT)

Fonte: Tribunal de Justiça de MT