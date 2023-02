Poder Judiciário de Mato Grosso

O vereador professor Lennon Corezomae, da aldeia Umutina, localizada em Barra do Bugres, gravou um vídeo de agradecimento à primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, pela atenção dispensada à comunidade indígena (veja o vídeo em anexo). De acordo com o vereador, a primeira-dama tem dado apoio e encaminhado ações sociais e de infraestrutura importantes para a aldeia, como os programas Ser Família Solidário e Aconchego, a indicação de perfuração de poços artesianos, e investimentos na cultura.

“Agradecer por todas ações que a primeira-dama Virginia Mendes realizou no território indígena Umutina. Ela foi intitulada cidadã barra-bugrense por nós, foi lá na aldeia recebeu o título e levou vários benefícios como o projeto Aconchego com a entrega de cobertores e o Ser Família Solidário com os alimentos, numa época complicada que era a pandemia. Tudo isso foi muito importante numa época que a gente tinha pouco acesso à cidade, e ela levou pra gente”, contou o vereador.

A primeira-dama Virginia Mendes é voluntária na Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (UNAF) por onde faz os encaminhamentos junto ao Governo do Estado. “É uma honra poder desenvolver ações que vão ao encontro das necessidades dos nossos irmãos indígenas. Como voluntária neste governo tenho a responsabilidade de cumprir minha missão, graças ao apoio do Estado conseguimos entregar resultados. Gratidão às palavras do vereador Lennon que representa a comunidade indígena Umutina”, disse Virginia Mendes.

Os cinco poços artesianos perfurados no território da aldeia Umutina, com investimento de R$ 697 mil, foi uma articulação da primeira-dama de MT junto ao Governo do Estado, com o apoio da Superintendência Indígena e executado pela Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat). “Com o apoio da primeira-dama Virginia foi implementado cinco poços artesianos no território Umutina, ela deu apoio junto com o Agnaldo Santos e o presidente da Metamat Juliano Jorge”, ratificou Lennon.

A cultura também está sendo contemplada com a reforma do Casarão na aldeia. “Com a articulação da dona Virginia junto com secretário de Cultura na época e hoje deputado Beto Dois a Um também temos a reforma do casarão de onde Rondon chegou , onde foi o primeiro contato com a população indígena, tem imagens bonitas e importantes lá e está sendo reformado com recursos do Estado através da nossa primeira-dama. Temos muito a agradecer a ela por tudo o que tem feito pela população indígena Umutina”, agradeceu o representante da aldeia.

Para ver o vídeo, clique no anexo abaixo: