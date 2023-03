Poder Judiciário de Mato Grosso

“Mato Grosso é um Estado com diversos patrimônios naturais. Somos celeiro da produção agropecuária para o mundo. Temos bens sustentáveis, como o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal. Mas precisamos organizar com a pesquisa científica, apoiada pelo setor público e privado, para que os cidadãos, que pagam impostos, possam ter conhecimento e usufruir desses ativos, seja como produtos, serviços e geração de emprego e renda”, propõe o secretário.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci-MT), Allan Kardec Benitez, afirma que o desenvolvimento tecnológico no Estado, com projetos e pesquisas, precisa estar articulado para induzir o crescimento e bem-estar social da população.

A revista tem como objetivo debater questões voltadas à educação científica em sintonia com o trinômio ciência, tecnologia e inovação (CT&I) e suas interações com o mundo em permanente transformação.

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Seciteci-MT) está recebendo artigos para a segunda edição da “Revista Educação C&T”. O tema da publicação será Educação Científica e Fomentos de Pesquisa: inovação em foco. O edital educação científica, tecnologia e fomentos de pesquisa promove um debate sobre a produção e pesquisa a respeito do papel da ciência no desenvolvimento social, econômico e cultural de Mato Grosso.

