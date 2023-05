Poder Judiciário de Mato Grosso

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, se reuniu com representantes da Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança, para tratar das parcerias estabelecidas entre os Conselhos Municipais e a própria Feconseg/MT com a Justiça, o Ministério Público e as Forças de Segurança. A reunião foi realizada no último dia 4, na sede do TJMT.