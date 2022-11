Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Terceira Vara Criminal de Colíder (a 650 km ao norte de Cuiabá, em parceria com o governo do estado, por meio da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP), e o Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), oportunizou a capacitação profissionalizante a 27 reeducandas da Cadeia Pública do município. Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Terceira Vara Criminal de Colíder (a 650 km ao norte de Cuiabá, em parceria com o governo do estado, por meio da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP), e o Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), oportunizou a capacitação profissionalizante a 27 reeducandas da Cadeia Pública do município.

As mulheres privadas de liberdade participaram do “Curso profissionalizante para produção de pães, doces e salgados”, com carga horaria de 40 horas, entre os dias 07 e 11 de novembro. O treinamento foi organizado pela diretora do estabelecimento prisional de Colíder, Wilian Maria da Silva, e pela Coordenação do Senac.

O juiz corregedor da Unidade Prisional e da Terceira Vara Criminal, Maurício Alexandre Ribeiro entregou os comprovantes de participação no curso profissionalizante. "Todas receberam o certificado de conclusão estando aptas ao mercado de trabalho ou a criação de um negócio próprio, quando conquistarem a liberdade", enfatizou o magistrado.

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição de imagens. Foto 1 – Horizontal colorida das participantes do curso sentadas em cadeiras escolares. Elas usam camisetas cor de rosa. Ao fundo o juiz Maurício Alexandre Ribeiro acompanhado da equipe da unidade e Senac. Foto 2 – Horizontal colorida de uma mesa com a produção de pães e salgados.

Alcione dos Anjos

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT